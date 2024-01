IMAGO / Bildbyran / Jonas Ljungdahl Na zdjęciu: Jesper Westermark

Wisła Płock szuka wzmocnień przed walką o Ekstraklasę

Nafciarze są blisko transferu napastnika ze Szwecji

Na testach medycznych przebywa król strzelców szwedzkiej drugiej ligi

Gwarant goli?

Wisła Płock w zimie szuka wzmocnień na kilku newralgicznych pozycjach. Wszystko po to, aby na wiosnę powalczyć o powrót do PKO Ekstraklasy. Nafciarze sprowadzili do siebie już m.in. Jarosława Jacha, który ostatnio grał w Zagłębiu Lubin. Teraz z kolei kolejnym piłkarzem, który jest blisko dołączenia do ekipy prowadzonej przez Dariusza Żurawia jest niejaki Jesper Westermark.

30-letni Szwed ostatni sezon spędził w ekipie Öster na poziomie drugiej ligi w swoim kraju. Tam z dorobkiem 17 trafień został królem strzelców. W sumie w barwach byłego już klubu zdobył 30 bramek w 87 spotkaniach. Od 1 stycznia jest on wolnym graczem, a jak poinformował na Twitterze (X) Piotr Piotrowicz przechodzi aktualnie testy medyczne przed dołączeniem do Wisły Płock.

