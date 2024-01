IMAGO / ZUMA Wire / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Od jakiegoś czasu trwa dyskusja nt. Santiago Hezze w naszej kadrze

Argentyńczyk ostatnio wyraził chęć dołączenia do “Biało-Czerwonych”

Teraz do sprawy odniósł się Zbigniew Boniek, który wyraził zdecydowaną opinię

Boniek mówi jasno

Od jakiegoś czasu naszą opinię publiczną elektryzuje temat powołania do reprezentacji Polski Santiago Hezze. Argentyńczyk wyraził chęć gry w naszym zespole narodowym, a w dodatku na początku 2024 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Wszystko przez fakt, że babcia piłkarza grającego w Olympiakosie Pireus była Polką. Ewentualne powołanie 22-latka do kadry ma swoich zwolenników, ale i przeciwników. Dość sceptycznie na ten temat wypowiedział się teraz Zbigniew Boniek.

– Jakbym mógł podpowiadać trenerowi Probierzowi – słysząc, że chce polecieć do Santiago Hezze – to najpierw poprosiłbym go, żeby poleciał do Szymona Żurkowskiego, bo my takiego pomocnika jak zawodnik Empoli nie mamy w kadrze. Inni są bardziej defensywni, bardziej ofensywni, ktoś lepiej odbiera piłkę, ktoś inny jest lepszy w konstruowaniu akcji, a Żurkowski potrafi to wszystko – powiedział były prezes PZPN na antenie “Prawdy Futbolu”.

