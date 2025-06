Wisła Płock wraca do Ekstraklasy! Miedź Legnica pokonana [WIDEO]

Wisła Płock wygrała w finale baraży o awans do Ekstraklasy z Miedzią Legnica (2:0). Nafciarze po dwóch latach przerwy wracają na najwyższy poziom rozgrywkowy. Na listę strzelców wpisali się Łukasz Sekulski i Jorge Jimenez.

Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Wisła Płock wygrywa baraże i wraca do PKO BP Ekstraklasy

Wisła Płock i Miedź Legnica w niedzielę (1 czerwca) rywalizowali w finale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Na Orlen Stadion bramki zdobywała tylko jedna drużyna, a konkretnie zespół gospodarzy. Po golach Łukasza Sekulskiego i Jorge Jimeneza z awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej mogli cieszyć się Nafciarze.

Na otwarcie wyniku kibice zgromadzeni na stadionie w Płocku musieli czekać aż do doliczonego czasu gry. W polu karnym Miedzi Legnica faulowany był jeden z zawodników gospodarzy. Na początku sędzia nie dopatrzył się przewinienia, lecz po interwencji wozu VAR zmienił decyzję, dyktując jedenastkę. Do rzutu karnego podszedł Łukasz Sekulski, który skierował futbolówkę do siatki.

GOOOOOL!



Łukasz Sekulski wykorzystał rzut karny i Wisła Płock prowadzi do przerwy 1:0 w finale baraży o @_Ekstraklasa_ 👀



🔴 📲 OGLĄDAJ #WPŁMIE ▶️ https://t.co/KIZS2zrdwb pic.twitter.com/kBGItKsVJV — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 1, 2025

Podopieczni Mariusza Misiury mocnym akcentem rozpoczęli drugą połowę meczu. W 57. minucie Wisła Płock mogła cieszyć się z podwyższenia wyniku. Niepilnowany w polu karnym był Jorge Jimenez, który otrzymał podanie od Salvadora. Hiszpan oddał strzał w kierunku bramki, którego nie był w stanie obronić Jakub Wrąbel.

Ekstraklasa na wyciągnięcie ręki 🔥@WislaPlockSA prowadzi 2:0 ✅



📲 Transmisja w TVP Sport ▶️ https://t.co/KIZS2zrdwb pic.twitter.com/4ZLI0HkxwR — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 1, 2025

Więcej bramek na Orlen Stadion nie padło, choć obie drużyny miały ku temu dogodne okazje. Ostatecznie to Wisła Płock mogła cieszyć się z awansu, wygrywając z Miedzią Legnica (2:0). Dla zespołu z Płocka to powrót do Ekstraklasy po dwóch latach przerwy. Ostatni raz grali w elicie w sezonie 2022/2023.

Wisła Płock 2:0 Miedź Legnica (45+6′ Sekulski, 57′ Jimenez)