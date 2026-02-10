Wisła z zawodnikiem, o którym coraz głośniej. „Nie wiem, gdzie jest jego sufit”

22:34, 10. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki

Wisła Kraków w miniony piątek pewnie pokonała GKS Tychy (3:1) w meczu Betclic 1. Ligi. Duży udział w tym zwycięstwie miał Maciej Kuziemka, którego w Meczykach chwalił Igor Łasicki.

Piłkarze Wisły Kraków
fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Igor Łasicki zachwycony Maciejem Kuziemką

Wisła Kraków w tym sezonie pewnym krokiem zmierza w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie jedną z kluczowych postaci w ofensywie Białej Gwiazdy jest Maciej Kuziemka. Na temat młodego zawodnika zespołu z Krakowa pochlebnych słów nie szczędził jego były kolega z drużyny, a obecnie defensor GKS Tychy.

– Naprawdę nie wiem, gdzie jest jego sufit. Pokazuje również na treningach, jak bardzo jest jakościowym i przede wszystkim mądrym piłkarzem. Dokładnie tak, jak zaprezentował się w tym meczu – mówił Igor Łasicki w audycji „1 Liga Raport” na kanale Meczyki.

– My staraliśmy się odcinać go od linii, a on łamał grę do środka i robił sobie przewagę, schodząc do środka boiska. Bardzo dobrze przeczytał to meczowo i pokazuje, że jest świetnym zawodnikiem – zaznaczył piłkarz.

W trwającym sezonie Kuziemka wystąpił dotychczas w 23 spotkaniach. Zdobył w nich sześć bramek oraz zanotował osiem asyst. Wychowanek KSZO Ostrowiec Świętokrzyski ma kontrakt z Wisłą Kraków obowiązujący do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie 1,5 miliona euro.

Wisła już w najbliższą niedzielę rozegra kolejne ligowe spotkanie. W ramach 21. kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się w Pruszkowie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Mecz rozpocznie się o godzinie 14:30. W pierwszym starciu tych drużyn w obecnym sezonie górą była ekipa prowadzona przez Mariusza Jopa.

