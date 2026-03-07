Wisła Kraków z ostatecznym stanowiskiem. „Odpowiedzialność ponosi Śląsk”

Wisła Kraków potwierdziła, że nie weźmie udziału w sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław. Jednocześnie nie godzi się na karę walkowera. Biała Gwiazda oskarża wrocławski klub o zaistniałą sytuację.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła nie zagra ze Śląskiem. Ostateczne stanowisko

Wisła Kraków w opublikowanym oświadczeniu potwierdza, że nie weźmie udziału w sobotnim meczu pierwszej ligi. To następstwo decyzji Śląska Wrocław, który nie zgodził się na wpuszczenie jej kibiców. W ostatnich dniach o tym temacie było głośno – angażowano wiele stron, w tym Polski Związek Piłki Nożnej. Biała Gwiazda uważa, że decyzja Śląska jest krzywdząca i nie poparto jej odpowiednimi argumentami.

Drużyna Wisły nie udała się do Wrocławia w trosce o bezpieczeństwo. Śląsk komunikował, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa w związku z przyjęciem kibiców przyjezdnych, dlatego im odmówił. Krakowski klub twierdzi z kolei, że stanowi to zagrożenie również dla piłkarzy, sztabu szkoleniowego oraz pracowników.

Wisła oskarża w pełni działaczy Śląska i nie godzi się na karę walkowera. W trakcie rozmów proponowała różne rozwiązania, w tym przełożenie meczu, ale strona wrocławska nie była na to przychylna.

„Wisła Kraków jednoznacznie wskazuje, że za powstałą sytuację pełną odpowiedzialność ponosi Śląsk Wrocław jako organizator Meczu, działający poprzez swoje organy zarządcze – w szczególności Prezesa Zarządu, który w sposób arbitralny i nieuzasadniony odmówił przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców Wisły Kraków. Decyzja ta została podjęta bez wskazania jakichkolwiek konkretnych podstaw faktycznych lub prawnych, które mogłyby uzasadniać tak daleko idącą ingerencję w zasady organizacji Meczu. Jednocześnie z informacji przekazanych w dniu 6 marca 2026 r. przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu wynika jednoznacznie, że nie istniały żadne przeciwwskazania do rozegrania Meczu z udziałem kibiców Wisły Kraków, co dodatkowo potwierdza, że decyzja podjęta przez władze Śląska Wrocław nie znajdowała oparcia chociażby w ocenie właściwych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wydarzeń masowych.”

„Brak stawiennictwa drużyny Wisły Kraków na Meczu nie wynika z odmowy rozegrania Meczu, lecz stanowi bezpośrednią konsekwencję działań organizatora Meczu tj. WKS Śląsk Wrocław S.A. oraz Prezesa Zarządu Śląska Wrocław, które uniemożliwiły przeprowadzenie zawodów w warunkach zgodnych z obowiązującymi regulaminami PZPN oraz podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.” – brzmi fragment oświadczenia.