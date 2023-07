"W przyszłym tygodniu ma do nas dołączyć kolejny zawodnik, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiadomo, że na skrzydłach jest u nas jeszcze miejsce do obsadzenia. Ucieszyłoby mnie, gdyby ten transfer się sfinalizował" - powiedział Radosław Sobolewski w rozmowie z oficjalną stroną Wisły Kraków.

IMAGO / FOTO BORYS GOGULSKI / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Radosław Sobolewski, Wisła Kraków

Wisła Kraków przygotowuje się do nowego sezonu w Fortuna 1. Lidze

Przed “Białą Gwiazdą” ostatni tydzień pracy przed pierwszym ligowym starciem

Głos zabrał Radosław Sobolewski

“W przyszłym tygodniu ma do nas dołączyć kolejny zawodnik”

Wisła Kraków ma za sobą nieudany sezon. Podopieczni Radosława Sobolewskiego pomimo dobrej gry i licznych zwycięstw w rundzie wiosennej na ostatniej prostej ulegli w wyścigu o miejsca premiowane bezpośrednim awansem. To skutkowało koniecznością gry w barażach. To jednak również się nie udało. Bowiem “Biała Gwiazda” odpadła już w pierwszej konfrontacji z Puszczą Niepołomice. Teraz głos w końcówce przygotowań do nowej kampanii zabrał Radosław Sobolewski.

– W przyszłym tygodniu ma do nas dołączyć kolejny zawodnik, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiadomo, że na skrzydłach jest u nas jeszcze miejsce do obsadzenia. Ucieszyłoby mnie, gdyby ten transfer się sfinalizował. Oczywiście Angel Baena przychodzi na sam koniec przygotowań. Przekonamy się, jak będzie wyglądał i ile czasu będzie potrzebował na wdrożenie się do zespołu. Chodzi jednak o to, żeby rywalizacja była większa – powiedział Radosław Sobolewski w rozmowie z oficjalną stroną Wisły Kraków.

– Są jeszcze znaki zapytania. Dopiero przy samym finiszu, przed meczem, pewne rzeczy się rozstrzygną ostatecznie – dodał szkoleniowiec.

Czytaj więcej: Stal Mielec zainteresowana byłym piłkarzem Korony Kielce i Ruchu Chorzów