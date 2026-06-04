PSG pozyska kolejnego rosyjskiego zawodnika? Zaawansowane negocjacje

20:35, 4. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

Paris Saint-Germain prowadzi w wyścigu o pozyskanie Alekseya Batrakova z Lokomotiwu Moskwa. Negocjacje są na zaawansowanym etapie - podaje strona TEAMtalk.

Luis Enrique
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Aleksey Batrakov bliski przenosin do Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain planuje aktywne działania podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Trener zespołu Les Parisiens – Luis Enrique – zamierza dokonać kilku zmian w kadrze, aby utrzymać drużynę na najwyższym europejskim poziomie. Przypomnijmy, że paryski klub po raz drugi z rzędu sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów i marzy o wyrównaniu osiągnięcia Realu Madryt, który w przeszłości wygrał te rozgrywki trzykrotnie rok po roku. Władze PSG chcą więc zwiększyć rywalizację o miejsce w podstawowym składzie i sprowadzić kolejnych utalentowanych zawodników.

Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, bardzo bliski przeprowadzki do Paryża jest Aleksey Batrakov. 20-letni ofensywny pomocnik miałby wzmocnić środek pola drużyny dowodzonej przez Luisa Enrique. Francuski gigant jest obecnie faworytem w wyścigu o podpis młodego Rosjanina, którego rozwój od dłuższego czasu śledzą klubowi skauci. Według doniesień PSG prowadzi już zaawansowane rozmowy z Lokomotiwem Moskwa i liczy na szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie transferu.

Jedenastokrotny reprezentant Rosji w przypadku przeprowadzki do Francji dzieliłby szatnię ze swoim rodakiem – Matveyem Safonovem – który jest podstawowym bramkarzem Paris Saint-Germain. Aleksey Batrakov to wychowanek wspomnianego wyżej Lokomotiwu Moskwa, uchodzący za jednego z najbardziej utalentowanych rosyjskich piłkarzy młodego pokolenia. W barwach stołecznego klubu rozegrał dotychczas 79 spotkań, zdobył 33 bramki i zanotował 22 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie ofensywnego pomocnika na niespełna 30 milionów euro.

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