Wisła Kraków w gazie! Ależ mecz Rodado [WIDEO]

Wielka forma Angela Rodado
Wisła Kraków w hitowym meczu Betclic 1. ligi przed własną publicznością podejmuje zespół Śląska Wrocław. Ten mecz zapowiadany był jako absolutnie hitowe starcie tej kolejki, a być może i tej rundy. Od początku te przypuszczenia się potwierdziły, bowiem Biała Gwiazda rozpoczęła to spotkanie tak, jak do tego przyzwyczaiła w tym sezonie.
Najpierw w 12. minucie meczu do siatki po raz pierwszy trafił Angel Rodado po doskonałym podaniu Jakuba Krzyżanowskiego. Nie trzeba było czekać zbyt długo, bowiem już cztery minuty później na tablicy wyników było 2:0, a gola zdobył nie kto inny, jak… Angel Rodado. Hiszpan kapitalnie odwrócił się w polu karnym i z niezwykle ostrego kąta pokonał Michała Szromnika.
Angel Rodado do tej pory w tym sezonie zdobył już dziewięć goli. Jest to najlepszy wynik w całej Betclic 1. ligi. Drugi w klasyfikacji strzelców Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa ma bowiem sześć trafień, a trzeci Fabian Piasecki o jedno mniej, pięć.
