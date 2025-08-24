Wisła Kraków w gazie! Ależ mecz Rodado [WIDEO]

14:55, 24. sierpnia 2025 16:19, 24. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków po niespełna 20 minutach meczu prowadziła już 2:0 ze Śląskiem Wrocław w hicie kolejki Betclic 1. ligi. Dwukrotnie do siatki trafił Angel Rodado.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wielka forma Angela Rodado

Wisła Kraków w hitowym meczu Betclic 1. ligi przed własną publicznością podejmuje zespół Śląska Wrocław. Ten mecz zapowiadany był jako absolutnie hitowe starcie tej kolejki, a być może i tej rundy. Od początku te przypuszczenia się potwierdziły, bowiem Biała Gwiazda rozpoczęła to spotkanie tak, jak do tego przyzwyczaiła w tym sezonie.

Najpierw w 12. minucie meczu do siatki po raz pierwszy trafił Angel Rodado po doskonałym podaniu Jakuba Krzyżanowskiego. Nie trzeba było czekać zbyt długo, bowiem już cztery minuty później na tablicy wyników było 2:0, a gola zdobył nie kto inny, jak… Angel Rodado. Hiszpan kapitalnie odwrócił się w polu karnym i z niezwykle ostrego kąta pokonał Michała Szromnika.

Angel Rodado do tej pory w tym sezonie zdobył już dziewięć goli. Jest to najlepszy wynik w całej Betclic 1. ligi. Drugi w klasyfikacji strzelców Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa ma bowiem sześć trafień, a trzeci Fabian Piasecki o jedno mniej, pięć.

