Wisła Kraków w gazie! Ależ mecz Rodado [WIDEO]

Wisła Kraków po niespełna 20 minutach meczu prowadziła już 2:0 ze Śląskiem Wrocław w hicie kolejki Betclic 1. ligi. Dwukrotnie do siatki trafił Angel Rodado.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wielka forma Angela Rodado

Wisła Kraków w hitowym meczu Betclic 1. ligi przed własną publicznością podejmuje zespół Śląska Wrocław. Ten mecz zapowiadany był jako absolutnie hitowe starcie tej kolejki, a być może i tej rundy. Od początku te przypuszczenia się potwierdziły, bowiem Biała Gwiazda rozpoczęła to spotkanie tak, jak do tego przyzwyczaiła w tym sezonie.

Najpierw w 12. minucie meczu do siatki po raz pierwszy trafił Angel Rodado po doskonałym podaniu Jakuba Krzyżanowskiego. Nie trzeba było czekać zbyt długo, bowiem już cztery minuty później na tablicy wyników było 2:0, a gola zdobył nie kto inny, jak… Angel Rodado. Hiszpan kapitalnie odwrócił się w polu karnym i z niezwykle ostrego kąta pokonał Michała Szromnika.

Admin w szoku 🤯

Nie zdążył wrzucić pierwszej bramki Rodado, a on już dorzucił drugą 🔥 #WISŚLĄ 2:0



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl, w aplikacji mobilnej lub Smart TV ✅ pic.twitter.com/rXbRn7D0I5 — Betclic 1 Liga (@_1liga_) August 24, 2025

Angel Rodado do tej pory w tym sezonie zdobył już dziewięć goli. Jest to najlepszy wynik w całej Betclic 1. ligi. Drugi w klasyfikacji strzelców Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa ma bowiem sześć trafień, a trzeci Fabian Piasecki o jedno mniej, pięć.

