Legia straci kluczowego piłkarza! Gwiazdor przenosi się do Anglii

11:58, 24. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Legia Warszawa może zostać poważnie osłabiona. Jak poinformował Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet", Ryoya Morishita jest bliski transferu do Blackburn Rovers. Zawodnik pożegnał się już z kolegami i udał na testy medyczne do Anglii.

Edward Iordanescu
Obserwuj nas w
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Morishita o krok od transferu do Blackburn Rovers

Ryoya Morishita trafił do Legii w styczniu 2024 roku. Najpierw na zasadzie rocznego wypożyczenia, a zimą tego roku już w ramach transferu definitywnego. Japończyk podpisał kontrakt do maja 2028 roku i jest wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na 3 miliony euro. W poprzedniej kampanii był jednym z najbardziej wartościowych zawodników stołecznej drużyny zdobywając 14 goli i 14 asyst we wszystkich rozgrywkach.

Na początku tego sezonu i po objęciu zespołu przed Edwrada Iordanescu zawodnik być może już tak bardzo się nie wyróżniał, ale na swoim koncie ma jednego gola i jedną asystę. Okazuje się jednak, że tego dorobku już nie poprawi, bowiem jest bliski transferu do Anglii.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Legii Warszawa
Legia blisko transferu skrzydłowego! Iordanescu dał zgodę
Edward Iordanescu
Iordanescu jednak odejdzie z Legii?! Chce go niejeden klub
Jan Ziółkowski
Roma i Legia blisko porozumienia. Wiadomo, kiedy Ziółkowski zmieni klub

– Ryoya Morishita odchodzi z Legii do Blackburn Rovers. Pożegnał się już z kolegami, jest w Anglii – poinformował dziennikarz „Przeglądu Sportowego Onet” Łukasz Olkowicz w serwisie „X”.

Jeśli transfer stanie się faktem, będzie to ogromne osłabienie warszawskiej Legii na niewiele przed zamknięciem letniego okna transferowego. W międzyczasie Wojskowi toczą zaawansowane rozmowy z nowym skrzydłowym, a blisko klubu z Łazienkowskiej jest Ermal Krasniqi.

W ten weekend Legia Warszawa odpoczywa, bowiem ligowy mecz z Jagiellonią Białystok został przełożony. Podopieczni Iordanescu przygotowują się do czwartkowego starcia z Hibernian w ramach czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Pierwsze starcie wygrała ekipa z Łazienkowskiej 2:1.

Zobacz również: Urban nie potrafił wykorzystać potencjału Górnika? Gasparik zdziwiony decyzjami