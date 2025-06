fot. Pressfocus Na zdjęciu: Stadion Wisły Kraków

Szachtar zagra w Krakowie? Rozmawia o meczach w europejskich pucharach

Ukraińskie kluby w europejskich pucharach rozgrywają domowe mecze poza granicami swojego kraju. Wiele z nich gości w Polsce, gdzie ma najbliżej. W poprzednim sezonie Szachtar Donieck grał domowe spotkania Ligi Mistrzów w Gelsenkirchen, a teraz może wrócić do Polski.

Z informacji przekazanych przez portal „Meczyki” wynika, że Szachtar rozmawia z Wisłą Kraków w sprawie rozgrywania pucharowych meczów przy Reymonta. Obie strony mają być bliskie osiągnięcia porozumienia. Biała Gwiazda intensywnie pracowała w ostatnim czasie nad tym, aby jak najlepiej zaprezentować obiekt. Szachtar może nie tylko wynająć stadion, ale również zlecić pracownikom Wisły organizację całego wydarzenia.

Po zajęciu trzeciego miejsca w ukraińskiej ekstraklasie Szachtar będzie występował w eliminacjach do Ligi Europy.

🚨Szachtar Donieck bliski porozumienia z Wisłą Kraków, aby rozgrywać mecze w europejskich pucharach przy Reymonta.



Ukraińcy myślą, aby nie tylko wynająć stadion, ale zlecić też organizację meczów Wiśle, która pomagała przy prezentacji obiektu. pic.twitter.com/PNTMKGQzss — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 8, 2025

Informacje „Meczyków” potwierdził Jarosław Królewski, który dodał, że to efekt bardzo dobrej organizacji w sezonie 2024/2025, kiedy to Wisła występowała w eliminacjach do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji.

„Te rozmowy to efekt przede wszystkim tego jak WK zaprezentowała się w Pucharach od strony organizacyjnej – czego często nie widać na pierwszy rzut oka, a co jest trudne dla klubu nie grającego w pucharach regularnie. (…) Powyższy temat jest w pełni prowadzony przez Wisłę Kraków, ale jeszcze kilka rzeczy musi się zadziać aby SD zagościł u nas.” – napisał prezes krakowskiego klubu.