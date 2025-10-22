PZPN zmniejszył drakońską karę. Wisła Kraków przekazała dobre wieści

09:50, 22. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Wisła Kraków poinformowała, że jej odwołanie zostało pozytywnie rozpatrzone. Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN zmniejszyła nałożoną karę, która będzie obowiązywać na mecz ze Stalą Rzeszów.

Kibice Wisły Kraków
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła ze skutecznym odwołaniem. Kara będzie mniejsza

Wisła Kraków przed przerwą reprezentacyjną pokonała u siebie Ruch Chorzów 3-0, po raz kolejny potwierdzając, że jest najmocniejszą drużyną w całej pierwszoligowej stawce. Zbliża się awans do Ekstraklasy, choć oczywiście ma przed sobą jeszcze dużo ciężkiej pracy.

Przy okazji domowego spotkania z Niebieskimi, kibice obu zespołów urządzili zabawę na trybunach, korzystając ze środków pirotechnicznych. Sędzia musiał przerywać grę zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie. Można zatem było spodziewać się kary nałożonej na gospodarzy, czyli organizatora.

Komisja Dyscyplinarna w pierwotnej decyzji była bezlitosna dla Wisły Kraków. Klub poinformował o zamknięciu niemal całego stadionu na kolejny domowy mecz ze Stalą Rzeszów. Zapowiedział również odwołanie się od tej decyzji, choć fani nie wierzyli, że się to powiedzie.

W środę Wisła przekazała jednak dobre wieści. Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN pozytywnie rozpatrzyła odwołanie i zmniejszyła nałożoną karę. Na mecz ze Stalą Rzeszów zamknięte zostaną tylko sektory C oraz G. Ponadto, na Wisłę nałożono karę finansową w postaci 200 tysięcy złotych.

Po wygranej z Puszczą Niepołomice Wisła wraca na swój obiekt. W niedzielę podejmie Stal Rzeszów, która po 13 kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli.