Wisła ze skutecznym odwołaniem. Kara będzie mniejsza
Wisła Kraków przed przerwą reprezentacyjną pokonała u siebie Ruch Chorzów 3-0, po raz kolejny potwierdzając, że jest najmocniejszą drużyną w całej pierwszoligowej stawce. Zbliża się awans do Ekstraklasy, choć oczywiście ma przed sobą jeszcze dużo ciężkiej pracy.
Przy okazji domowego spotkania z Niebieskimi, kibice obu zespołów urządzili zabawę na trybunach, korzystając ze środków pirotechnicznych. Sędzia musiał przerywać grę zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie. Można zatem było spodziewać się kary nałożonej na gospodarzy, czyli organizatora.
Komisja Dyscyplinarna w pierwotnej decyzji była bezlitosna dla Wisły Kraków. Klub poinformował o zamknięciu niemal całego stadionu na kolejny domowy mecz ze Stalą Rzeszów. Zapowiedział również odwołanie się od tej decyzji, choć fani nie wierzyli, że się to powiedzie.
W środę Wisła przekazała jednak dobre wieści. Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN pozytywnie rozpatrzyła odwołanie i zmniejszyła nałożoną karę. Na mecz ze Stalą Rzeszów zamknięte zostaną tylko sektory C oraz G. Ponadto, na Wisłę nałożono karę finansową w postaci 200 tysięcy złotych.
Po wygranej z Puszczą Niepołomice Wisła wraca na swój obiekt. W niedzielę podejmie Stal Rzeszów, która po 13 kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli.