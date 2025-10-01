Wisła bez siedmiu graczy. Taka będzie kadra na hit z Wieczystą

Wisła Kraków rozegra w czwartek zaległe spotkanie piątej kolejki Betclic 1. Ligi z Wieczystą. Znana jest już sytuacja kadrowa Białej Gwiazdy przed derbową potyczką.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków bez kilku graczy na starcie z Wieczystą

Wisła Kraków i Wieczysta to obecnie dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny w tabeli zaplecza PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Mariusza Jopa ma na koncie 25 punktów i zajmuje pozycję lidera rozgrywek. Na drugim miejscu plasuje się beniaminek – Wieczysta.

W czwartkowy wieczór obie drużyny zmierzą się w bezpośrednim starciu. Wiślacy będą musieli radzić sobie bez siedmiu zawodników. Z powodów zdrowotnych nie wystąpi Marko Bozić.

Ponadto wciąż kontuzjowani są piłkarze, którzy od dłuższego czasu pozostają poza grą. W tym gronie są: Piotr Starzyński, Kacper Skrobański, Bartosz Talar, Alan Uryga, Rafał Mikulec i Bartosz Jaroch.

Biała Gwiazda nigdy wcześniej nie rywalizowała z Żółto-czarnymi w meczu o ligowe punkty. Do tej pory oba zespoły spotkały się tylko raz. Grały wówczas w meczu o mistrzostwo Krakowa, a górą była Wisła.

Wieczysta, prowadzona przez Przemysława Cecherza, przystąpi do derbowej rywalizacji po zwycięstwie z Ruchem Chorzów (4:2). Drużyna ta jest niepokonana od trzech spotkań, w których odniosła dwa zwycięstwa i raz zremisowała.

13-krotni mistrzowie Polski mają natomiast za sobą cenne zwycięstwo nad Polonią Bytom (1:0). Tym samym Wisła może pochwalić się serią trzech kolejnych triumfów.

Czytaj więcej: Frederiksen spokojny przed Rapidem. Wyjawił, czego spodziewa się po meczu