Wisła Kraków lepsza w hicie 1. Ligi. Kolejny krok w stronę awansu [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Betclic 1. Liga. Wisła nie dała szans Ruchowi

W niedzielny wieczór odbył się mecz pomiędzy Wisłą Kraków a Ruchem Chorzów w ramach 12. kolejki Betclic 1. Ligi. To spotkanie uznawane było za absolutny hit tej serii gier, a kibice zgromadzeni na stadionie przy ulicy Reymonta z pewnością nie mogli narzekać na poziom widowiska. Od pierwszych minut stroną dominującą byli gospodarze, którzy narzucili swój styl gry i skutecznie ograniczali możliwości ofensywne ekipy Niebieskich. Zespół Białej Gwiazdy kontrolował przebieg meczu, co w ostatecznym rozrachunku pozwoliło mu na odniesienie pewnego oraz w pełni zasłużonego zwycięstwa.

Podopieczni Mariusza Jopa objęli prowadzenie dopiero w doliczonym czasie pierwszej połowy, kiedy to Maciej Kuziemka popisał się pięknym, technicznym uderzeniem sprzed pola karnego, nie dając szans Jakubowi Bieleckiemu na skuteczną interwencję. Po zmianie stron gospodarze szybko podwyższyli prowadzenie – w 48. minucie znakomitym rajdem popisał się Angel Rodado, który pewnym strzałem pokonał bramkarza Ruchu. Zaledwie kilka minut później, w 56. minucie, niefortunnie interweniujący Szymon Szymański skierował piłkę do własnej siatki, czym przypieczętował los ekipy z Chorzowa.

Zatem ostatecznie Wisła Kraków wygrała 3:0 z Ruchem Chorzów, odnosząc kolejne bardzo ważne zwycięstwo w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. Ekipa z Reymonta umocniła się na pozycji lidera tabeli, mając na swoim koncie 29 punktów i coraz pewniej zmierzając w stronę najwyższej klasy rozgrywkowej. Z kolei Ruch Chorzów, który zgromadził dotychczas tylko 16 oczek, zajmuje dopiero 9. miejsce w stawce. Dla drużyny Niebieskich była to bolesna porażka, która pokazuje, że aby myśleć o powrocie do Ekstraklasy, potrzebna będzie zdecydowanie większa regularność oraz skuteczność w kolejnych spotkaniach.

Wisła Kraków – Ruch Chorzów 3:0 (1:0)

1:0 Maciej Kuziemka 45+9′

2:0 Angel Rodado 48′

3:0 Szymon Szymański (samobój) 57′

𝐌𝐀𝐂𝐈𝐄𝐉 𝐊𝐔𝐙𝐈𝐄𝐌𝐊𝐀 błyszczy. 𝐌𝐀𝐂𝐈𝐄𝐉 𝐊𝐔𝐙𝐈𝐄𝐌𝐊𝐀 strzela. 𝐌𝐀𝐂𝐈𝐄𝐉 𝐊𝐔𝐙𝐈𝐄𝐌𝐊𝐀 daje prowadzenie Wiśle Kraków w hicie Betclic 1 Ligi z Ruchem Chorzów!



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/x0qpE1I5rM pic.twitter.com/SWoVfp8M2u — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 5, 2025