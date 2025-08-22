Wisła Kraków rezygnuje z transferu. Nie spełnił oczekiwań

Wisła Kraków miała zamknąć okienko dwoma transferami, ale wszystko wskazuje na to, że przy Reymonta zagra tylko jeden z testowanych piłkarzy. Szczegóły ujawnia Bartosz Karcz.

Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Wisła Krakow - Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Wisła zamyka okienko

W trwającym okienku Wisła Kraków sprowadziła już sześciu zawodników. Szeregi klubu z Reymonta wzmocnili Ervin Omić, Julian Lelieveld, Julius Ertlthaler, Darijo Grujcić, Raoul Giger i Ardit Nikaj. W ten weekend Biała Gwiazda powinna zaprezentować kolejnego piłkarza, który właśnie przechodzi testy medyczne przed podpisaniem umowy z ekipą ze stolicy Małopolski. W międzyczasie upadł temat innego transferu.

Bartosz Karcz zdradził, że Wisła niemal na pewno nie zatrudni gracza, który w czwartek był widziany na trybunach R22. Dlaczego Joshua Zimmerman nie zostanie zawodnikiem Białej Gwiazdy? – Generalnie jest tak, że współcześnie testy medyczne to nie tylko zero-jedynkowe sprawdzenie czy piłkarz może grać czy nie. Analizuje się wiele czynników, parametrów. Porównuje się je na tle drużyny, innych zawodników. Dlatego ostatecznie nie zostanie on piłkarzem Wisły, bo nie wszystkie te parametry były takie, jakich w Krakowie oczekiwano – twierdzi dziennikarz Gazety Krakowskiej.

W niedzielę Wisła Kraków zmierzy się ze Śląskiem Wrocław w hitowym pojedynku 7. kolejki Betclic 1. Ligi. Podopieczni Mariusza Jopa, którzy plasują się na 1. miejscu, rozegrali pięć meczów i mają na koncie komplet punktów. Natomiast Wojskowi w sześciu starciach wywalczyli 11 oczek i zajmują 3. lokatę.