Transfer Pietuszewskiego podsumowany. Teraz muszą dać 60 mln euro

FC Porto trafiło z transferem Oskara Pietuszewskiego, co potwierdzają słowa eksperta z Portugalii. Świadczy też o tym zainteresowanie innych klubów, które muszą wyłożyć 60 mln euro, aby rozpocząć rozmowy z Polakiem.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Głos z Portugalii. Transfer Pietuszewskiego sukcesem Porto

Polskie trio z FC Porto przyczyniło się do zdobycia mistrzostwa Portugalii. Mario Cagica Oliveira bardzo ciepło wypowiedział się o Biało-czerwonych w rozmowie z Goal.pl. Założyciel oraz redaktor naczelny serwisu BolaNaRede.pt odniósł się między innymi do transferu Oskara Pietuszewskiego.

– Jest kolejnym wyraźnym sukcesem klubowej polityki transferowej. Bez wątpienia należy do największych odkryć sezonu. Ma potencjał, by rozwijać się dalej – ocenił.

Młody skrzydłowy błyskawicznie zaaklimatyzował się w nowym środowisku. Po zimowym transferze z Jagiellonii Białystok szybko przebił się do pierwszego zespołu i zaczął regularnie dokładać liczby.

Kolejka chętnych na transfer Polaka

Dobra forma Pietuszewskiego nie przeszła bez echa. Zawodnik znalazł się na radarze czołowych europejskich klubów, w tym Bayernu Monachium, Arsenalu oraz Borussii Dortmund. Zainteresowanie wykazują także zespoły z Premier League, które monitorują jego rozwój. Ponoć Liverpool widzi w nim kandydata do wypełnienia luki po odejściu Luisa Diaza.

Ewentualny transfer nie będzie jednak łatwy do przeprowadzenia. FC Porto zabezpieczyło się wysoką klauzulą odstępnego, wynoszącą aż 60 milionów euro. Taka kwota może odstraszać, choć w przypadku największych klubów nie musi stanowić bariery nie do przejścia.

Na ten moment nie rozpoczęto konkretnych negocjacji, ale sytuacja może się szybko zmienić. Jeśli młody reprezentant Polski utrzyma obecne tempo rozwoju, niebawem może stać się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym.