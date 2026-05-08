Chelsea poluje na Argentyńczyka. Wielki talent rozchwytywany przez kluby z Premier League

Chelsea oraz Tottenham Hotspur są zainteresowane argentyńskim talentem. Jak donosi serwis soydelmillo.com, na liście życzeń angielskich klubów znajduje się Ian Subiabre z River Plate.

Chelsea rozgrywa wyjątkowo rozczarowujący sezon w Premier League. Piłkarze The Blues notują obecnie serię sześciu porażek z rzędu i zajmują dopiero dziewiąte miejsce w ligowej tabeli. Londyńczycy wciąż mają jednak szansę uratować kampanię przez zdobycie Pucharu Anglii. W finale na Wembley zmierzą się z Manchesterem City. Trudny sezon ma także Tottenham Hotspur, który jest uwikłany w walkę o utrzymanie. Jednak w trzech ostatnich spotkaniach Spurs zdobyli siedem punktów i zdołali wydostać się ze strefy spadkowej.

Według informacji przekazanych przez serwis soydelmillo.com, oba kluby z Premier League uważnie monitorują rozwój Iana Subiabre z River Plate. 19-letni skrzydłowy uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia w Argentynie i coraz częściej pojawia się na radarach gigantów.

Argentyńskie media twierdzą, że agent zawodnika chce doprowadzić do transferu jeszcze tego lata, a River Plate spodziewa się konkretnych ofert z Europy. Klub z Buenos Aires ma być gotowy rozważyć sprzedaż zawodnika za około 13 milionów euro. Dla Chelsea oraz Tottenhamu nie byłby to szczególnie duży wydatek.

Co ciekawe, zainteresowanie Subiabre nie ogranicza się wyłącznie do Anglii. Argentyńczyk znajduje się również na listach życzeń Borussii Dortmund oraz RB Lipsk. W trwającym sezonie Subiabre rozegrał 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Serwis Transfermarkt.de wycenia obecnie zawodnika na 3,5 miliona euro, jednak River Plate liczy na zdecydowanie wyższą kwotę odstępnego. Kontrakt skrzydłowego obowiązuje do końca 2028 roku.