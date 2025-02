Wisła Kraków ogłosiła we wtorek, że firma V1Rage została oficjalnym partnerem klubu. W ramach współpracy Biała Gwiazda otrzyma do swojej dyspozycji samochody z portfolio firmy.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

V1Rage nowym partnerem Wisły Kraków

Wisła Kraków już w najbliższy weekend wznowi rozgrywki Betclic 1. Ligi po zimowej przerwie. Pierwszym rywalem Białej Gwiazdy będzie Znicz Pruszków. Spotkanie odbędzie się w sobotę (15 lutego) o godzinie 17:00 na stadionie przy ulicy Reymonta 22.

Zanim jednak do tego dojdzie, krakowski klub poinformował w mediach społecznościowych, że pozyskał nowego partnera. Została nim firma V1Rage, która oferuje wynajem samochodów premium. W ramach współpracy Wisła oraz jej piłkarze otrzymają do swojej dyspozycji samochody, które znajdują się w portfolio firmy.

– V1Rage to kolejna firma, która zdecydowała się zaznaczyć swoją obecność na R22. Właśnie stała się oficjalnym Partnerem Wisły Kraków, przekazując do dyspozycji klubu samochody będące w portfolio – poinformowała Wisła Kraków na oficjalnej stronie klubu.

– V1Rage to marka z branży automotive, która oferuje wynajem samochodów w segmencie premium, pochodzących wyłącznie z autoryzowanych salonów w Polsce i dysponujących gwarancją producenta. Pasja do motoryzacji sprawia, że do nabywców trafiają samochody spełniające wszystkie pożądane kryteria. Dodatkowo firma pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności, zapewniając nowemu właścicielowi radość z jazdy – czytamy na stronie Wisły.

Po pierwszej części sezonu Wisła Kraków zajmuje 7. miejsce w Betclic 1. Lidze z dorobkiem 30 punktów. Awans do Ekstraklasy uzyskają dwie najlepsze drużyny. Z kolei zespoły z miejsc 3-6 zagrają baraże o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.