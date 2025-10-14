Wisła Kraków po meczu z Ruchem Chorzów została surowo ukarana przez Komisję Dyscyplinarną PZPN za użycie pirotechniki przez kibiców. Biała Gwiazda odwołała się od tej decyzji.

Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Ruch Chorzów

Wisła Kraków czeka na odpowiedź

Wyłączenie trybun A, B, C, D, E13, E14, E21-E26, G, H oraz Sektora Gości na mecz ze Stalą Rzeszów – w taki sposób Wisła Kraków została ukarana za wydarzenia, które miały miejsce podczas spotkania z Ruchem Chorzów. Sympatycy obu ekip chętnie korzystali z pirotechniki, co bez wątpienia nie przypadło do gustu Komisji Dyscyplinarnej PZPN.

Klub oczywiście nie zgadza się z tym werdyktem. Rzecznik Białej Gwiazdy przekazał, że Wisła złożyła odwołanie.

– Informacyjnie. Wczoraj złożyliśmy odwołanie od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Pismo jest obszerne. Wnioskujemy w nim. m. in. by została otwarta większość sektorów. Niezwłocznie poinformujemy, gdy otrzymamy odpowiedź – napisał na portalu X Damian Urbaniec.

Mecz ze Stalą odbędzie się 26 października. Niecały tydzień wcześniej krakowianie zagrają na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Ten pojedynek zaplanowano na 20.10.