Wisła chce wrócić na zwycięski szlak. Tak może zagrać z Odrą

Wisła Kraków po dwóch z rzędu porażkach chce wrócić na zwycięski szlak w starciu przeciwko Odrze Opole. Prezentujemy przewidywany skład krakowian na mecz z Niebiesko-czerwonymi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków może postawić na zmiany w składzie

Wisła Kraków przystąpi do spotkania z Odrą Opole jako lider Betclic 1. Ligi. W każdym razie tuż przed reprezentacyjną przerwą 13-krotny mistrz Polski przegrał z Miedzią Legnica (0:2). Z kolei w sparingu Biała Gwiazda uległa Puszczy Niepołomice (1:4). Tymczasem niewykluczone, że na starcie z drużyną Jarosława Skrobacza trener wiślaków zdecyduje się na zmianę w składzie.

Zdecydowanym numerem jeden w bramce krakowskiego zespołu jest Kamil Broda, więc na pozycji bramkarza roszady raczej nie ma co się spodziewać. W obronie wystąpić mają natomiast: Julien Lelieveld, Wiktor Biedrzycki i Jakub Krzyżanowski. Niewykluczone jednak, że w miejsce Mariusza Kutwy w pierwszym składzie szkoleniowiec Wisły postawi na Darijo Grujcića.

W pomocy natomiast zagrają najpewniej sprawdzeni we wcześniejszych spotkaniach: Kacper Duda, Maciej Kuziemka, Federico Duarte, Marc Carbo i Julius Ertlthaler, który po transferze z GKS-u Tychy stał się liderem środka pola w ekipie z Krakowa.

Tymczasem za bramki ma być odpowiedzialny Angel Rodado. Hiszpański napastnik w tym sezonie wystąpił już w ośmiu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich 10 goli.

Przewidywany skład Wisły Kraków na mecz z Odrą Opole: Broda – Lelieveld, Biedrzycki, Grujcić (Kutwa), Krzyżanowski, Marc Carbo, Duda, Kuziemka, Ertlthaler, Duarte, Rodado.

Sobotnia potyczka zacznie się o godzinie 19:30. Na trybunach obecnych będzie ponad 30 tysięcy widzów.

