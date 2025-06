Wisła Kraków odkrywa karty. Znamy harmonogram przygotowań

Wisła Kraków ogłosiła harmonogram przygotowań do nadchodzącego sezonu 2025/2026. Biała Gwiazda wróci do treningów już 16 czerwca.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła odsłoniła plany na letnie zgrupowanie

Wisła Kraków miała nadzieję na powrót do PKO BP Ekstraklasy w tym sezonie, ale rzeczywistość zweryfikowała plany. Biała Gwiazda zakończyła sezon zasadniczy 2024/2025 na 4. miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi, co dało prawo gry w barażach o awans. W półfinale podopieczni Mariusza Jopa musieli uznać wyższość Miedzi Legnica (0:1) przy Reymonta i zakończyli drogę do elity.

Dla klubu z Krakowa oznacza to kolejny rok w pierwszoligowej rzeczywistości. Klub we wtorek opublikował harmonogram letniego zgrupowania. Piłkarze wrócą do zajęć już 16 czerwca, a sztab szkoleniowy zaplanował intensywny okres przygotowawczy, który obejmie zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej oraz pięć meczów kontrolnych

Zawodnicy krakowskiej Wisły rozpoczną zgrupowanie w Myślenicach, a następnie drużyna uda się na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej. W trakcie przygotowań krakowianie zagrają m.in. z Puszczą Niepołomice i Slovanem Bratysława. Inauguracja rozgrywek ligowych zaplanowana została na 18 lipca. Wisła liczy na dobre wejście w sezon w 1. Lidze i chce nawiązać do najlepszych tradycji klubu, kontynuując budowę drużyny gotowej do walki.