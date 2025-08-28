Nowy nabytek Wisły z szansą na szybki debiut. Jop ujawnił

Wisła Kraków przygotowuje się do piątkowego meczu z Miedzią Legnica. W kadrze ma znaleźć się Marko Bozić, który w zeszłym tygodniu podpisał umowę.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Jop zapowiada. Bozić w kadrze meczowej

Wisła Kraków po sześciu spotkaniach ma na koncie komplet punktów. Jest liderem tabeli i faworytem do awansu do Ekstraklasy. Zespół Mariusza Jopa imponuje skutecznością i intensywną grą, rozbijając mocnych rywali, w tym chociażby ekipy Śląska Wrocław (5-0), ŁKS-u Łódź (5-0) czy Stali Mielec (4-0). W piątek Biała Gwiazda zmierzy się na wyjeździe z Miedzią Legnica. To dla niej wyjątkowo niewygodny teren, gdyż nigdy nie było jej dane tam zwyciężyć.

Lider pierwszej ligi sumiennie przygotowuje się do wyjazdowego meczu. Mariusz Jop ma do dyspozycji zdecydowaną większość swoich piłkarzy. Do zdrowia doszedł Mariusz Kutwa, który ostatnio pauzował z uwagi na uraz. Nie ma nowych problemów zdrowotnych, więc szkoleniowiec ma komfort wyboru, jeśli chodzi o personalia na wielu pozycjach.

Być może w Legnicy zadebiutuje nowy nabytek Wisły. Jop zdradził, że w kadrze meczowej znajdzie się Marko Bozić, który w zeszły weekend podpisał z nią umowę. Jeszcze kilka dni temu grał dla tureckiego zespołu, więc jest w odpowiedniej formie fizycznej. Na boisku na pewno nie pojawią się jeszcze Ervin Omić i Raoul Giger, którzy potrzebują więcej czasu, aby się przygotować do gry i wejść na właściwe obroty.

– Bozić znajdzie się w kadrze meczowej, natomiast Omić i Giger będą poza – przekazał szkoleniowiec Białej Gwiazdy podczas konferencji prasowej.