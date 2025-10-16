Wisła ma nowego lidera między słupkami. Letkiewicz mówił o kulisach przemiany

Patryk Letkiewicz już w poprzednim sezonie zaczął grać w barwach Wisły Kraków. Młody bramkarz w rozmowie ze Studio Reymonta opowiedział, jak ten czas pomógł mu w rozwoju.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Patryk Letkiewicz

Patryk Letkiewicz o swoich początkach w Wiśle Kraków

Patryk Letkiewicz jest obecnie numerem jeden w bramce Wisły Kraków. Zawodnik w rozmowie z Marcinem Ryszką w Studio Reymonta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat początków w szeregach 13-krotnych mistrzów Polski.

– Taka jest piłka. Czasami musisz posiedzieć trochę na ławce, a czasami życie ci to wynagradza. W moim przypadku też tak było. Teraz dostałem szansę i chcę ją jak najlepiej wykorzystać – powiedział Letkiewicz.

– Oczywiście nie wyglądałbym teraz tak dobrze i trener pewnie nie zdecydowałby się na wystawienie mnie, gdybym nie prezentował się solidnie na treningach. To także zasługa wszystkich bramkarzy, czyli Antona Chichkana i Kamila Brody – bo naprawdę tworzymy świetną grupę. To mi bardzo pomogło, żeby podnieść formę i wskoczyć na wyższy poziom – podkreślił 20-latek.

– Uważam, że błędy z tamtego sezonu mnie wzmocniły. Wyciągnąłem z nich dużo wniosków. Wiadomo, że taki dołek musiał kiedyś przyjść. Szkoda, że akurat w decydującym momencie naszej walki o awans. Mimo wszystko uważam, że dałem wtedy drużynie sporo. Nie byłem może w pełni zadowolony z tamtego sezonu, ale jestem wdzięczny, że mogłem rozegrać tyle minut – dodał Letkiewicz.

Młody bramkarz trafił do krakowskiej ekipy w 2021 roku z UKS SMS Łódź. W międzyczasie Letkiewicz był na wypożyczeniu w Wieczystej. W tym sezonie wystąpił jak dotąd w pięciu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Stracił w nich cztery bramki i trzykrotnie zachował czyste konto.

Czytaj więcej: Fornalik przechodzi do historii! Ruch będzie świętować wielki rekord trenera