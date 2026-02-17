Wisła stawia na młodych. Prezes mówił wprost o planie

Wisła Kraków wierzy, że od sezonu 2026/2027 będzie grać w PKO BP Ekstraklasa. Tymczasem o młodych talentach w klubie wypowiedział się Jarosław Królewski w rozmowie z Interia.pl.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Jarosław Królewski konkretnie o planach na talenty w Wiśle Kraków

Wisła Kraków zmierza pewnym krokiem w stronę elity, plasując się aktualnie na pozycji lidera Betclic 1. Ligi. 13-krotni mistrzowie Polski mają na swoim koncie 47 punktów, wyprzedzając o dziewięć oczek drugą Wieczysta Kraków. Tymczasem ostatnio na temat młodych i utalentowanych zawodników Białej Gwiazdy wypowiedział się szef klubu.

– Moim marzeniem jest, aby każdy zawodnik, który dziś jest w Wiśle, miał możliwość debiutu w naszych barwach w Ekstraklasie. Z mojej perspektywy to byłoby dla nich najlepsze. Nie mamy potrzeby monetyzacji tych zawodników, żeby poprawić swoją sytuację – przekonywał Jarosław Królewski w rozmowie z Przemysławem Langierem z Interia.pl.

– Nasi młodzi piłkarze – Letkiewicz, Kutwa, Kuziemka, Duda czy Krzyżanowski – to wiślacy z bardzo mądrymi rodzicami. Nikt nie ma parcia na ich sprzedaż. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, w której któryś z zawodników będzie miał swoje marzenia, pojawi się konkretna oferta, a my na nią przystaniemy – nie tylko ze względu na pieniądze. Na pewno jednak nie będzie tak, że musimy to zrobić – zaznaczył właściciel i prezes klubu z Krakowa.

W piątek w ramach 22. kolejki Betclic 1. Ligi drużyna Mariusz Jop zmierzy się w roli gospodarza z Wieczystą Kraków. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30.