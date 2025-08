Wreszcie ruszyło? Kolejny klub wpuści kibiców Wisły na trybuny!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Znicz Pruszków wpuści kibiców Wisły. Królewski to potwierdził

Wisła Kraków ma za sobą wymarzony początek sezonu – w dwóch meczach zdobyła komplet punktów, wysoko ogrywając Stal Mielec oraz ŁKS. W tym czasie zdobyła dziewięć bramek i nie straciła choćby jednej, co potwierdza, że cała drużyna funkcjonuje znakomicie. W poniedziałek Białą Gwiazdę czeka poważny test, bowiem zagra na wyjeździe z GKS-em Tychy, który też może pochwalić się sześcioma „oczkami” w dorobku. Eksperci sugerują, że to starcie bezpośrednich rywali do awansu.

Pierwotnie Wisła miała kolejny raz zagrać bez wsparcia swoich kibiców. GKS Tychy jako powód podał awarię w sektorze gości, natomiast PZPN przyjrzał się temu bliżej, dopatrując się pewnych nieścisłości. Ostatecznie piłkarze Białej Gwiazdy będą mogli liczyć na doping swoich fanów. Może to być przełom w sprawie bojkotu, który od dawna jest w nią wymierzony.

Wygląda na to, że po GKS-ie Tychy mogą ugiąć się także inne zespoły. Jarosław Królewski we wpisie na portalu X potwierdził, że kibice Wisły zostaną wpuszczeni również na wyjazdowy mecz ze Zniczem Pruszków, który zostanie rozegrany w 6. kolejce. Do całkowitego zakończenia bojkotu jeszcze oczywiście daleka droga, ale są to jasne sygnały, że przynajmniej część klubów może się z niego wycofać.