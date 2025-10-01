Jop szykuje zmiany w składzie Wisły. Przed nią Wieczysta i Ruch

Wisła Kraków w czwartek zagra derbowy mecz z Wieczystą Kraków, a w niedzielę zmierzy się z Ruchem Chorzów. Mariusz Jop zapowiada zmiany w składzie.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Jop dokona zmian na mecz z Wieczystą

Wisła Kraków pozostaje liderem pierwszej ligi, a jej bilans po dziesięciu rozegranych meczach robi wrażenie – zdobyła aż 25 punktów, wygrywając osiem spotkań i tylko raz schodząc z boiska pokonaną. Ekipa Mariusza Jopa weszła natomiast w bardzo trudny tydzień, który na dobre ją zweryfikuje. W ciągu sześciu dni rozegra trzy mecze, z czego jeden już zakończył się jej wygraną (1-0 z Polonią Bytom).

W czwartek Biała Gwiazda rozegra derbowe starcie z Wieczystą Kraków. Choć to beniaminek pierwszej ligi jest formalnym gospodarzem, za organizację odpowiada Wisła, a mecz odbędzie się na jej terenie.

Raptem trzy dni później Wisła znów u siebie zagra z Ruchem Chorzów. Ten maraton sprzyja zmianom w wyjściowej jedenastce, które zapowiada również trener Jop. Choć zapewnia, że sytuacja kadrowa wygląda dobrze, a zawodnicy są gotowi do gry na pełnych obrotach, kibice powinni spodziewać się roszad w pierwszym składzie.

– Są oczywiście mikrourazy pomeczowe, natomiast nie ma urazów, które wykluczałyby kogokolwiek z gry. Jeżeli chodzi o poziom zmęczenia, to jest on na takim pułapie, który pozwala tym zawodnikom grać jutro w pełni sił.

– Myślę, że jakieś delikatne korekty w składzie będą, bo oczywiście ten poziom zmęczenia jest niski, natomiast są zawodnicy, którzy są trochę na wyższym pułapie i też bierzemy to pod uwagę, bo musimy pamiętać, że w niedzielę jest spotkanie z Ruchem – przekazał Jop na konferencji prasowej przed czwartkowym meczem.