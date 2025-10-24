Jarosław Królewski o planach Wisły Kraków. Padły szczere słowa o transferach

Wisła Kraków koncentruje się na walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem ostatnio o możliwościach finansowych na transfery głos zabrał właściciel klubu Jarosław Królewski.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski o tym, na jakie transfery stać Wisłę Kraków

Wisła Kraków aktualnie jest na dobrej drodze do gry w PKO BP Ekstraklasie. 13-krotni mistrzowie Polski są liderem Betclic 1. Ligi z dorobkiem 32 punktów na koncie. O osiem oczek Biała Gwiazda wyprzedza Śląsk Wrocław. Tymczasem ostatnio gościem audycji „Sport to pieniądz” na kanale XYZ na platformie YouTube był szef Wisły. Prezes klubu z Krakowa między innymi wypowiedział się na temat kapitału na ewentualne wzmocnienia drużyny.

– Wisła nie chce i nie będzie moim zdaniem robić wysokich transferów jeszcze przez najbliższy rok, dwa, trzy. Możemy zapłacić 50–100 tys. euro i myślę, że to jest taki nasz maks dzisiaj – przekazał Jarosław Królewski w rozmowie z Michałem Banasiakiem.

W trakcie ostatniej sesji transferowej Wisła przeprowadziła kilka wzmocnień. Drużynę zasilili między innymi Ervin Omić, Julian Lelievled, Marko Bozić, Julius Ertlthaler, Darijo Grujić oraz Raoul Giger. Wszystkie te ruchy zostały zrealizowane bez konieczności płacenia sum odstępnego.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę krakowski zespół zmierzy się w roli gospodarza ze Stalą Rzeszów. Spotkanie odbędzie się o godzinie 14:30. Obie drużyny zagrają ze sobą po raz pierwszy w tej kampanii. W maju tego roku w rywalizacji między zespołami górą była natomiast ekipa z Krakowa (3:0). Ogólnie w czterech ostatnich oficjalnych spotkaniach między drużynami Biała Gwiazda wygrywała trzykrotnie.

Czytaj więcej: Wyjątkowy dzień na Reymonta. Kibice Legii na stadionie Wisły