Wyjątkowy dzień na Reymonta. Kibice Legii na stadionie Wisły

19:46, 23. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa mierzyła się w drugiej kolejce fazy zasadniczej Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck. Kibice stołecznej ekipy w dużej liczbie zawitali na stadion Wisły Kraków.

Kibice Legii Warszawa na stadionie Wisły Kraków
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Legii Warszawa na stadionie Wisły Kraków

Tłum fanów Legii Warszawa na stadionie Wisły Kraków

Legia Warszawa w drugiej kolejce Ligi Konferencji mierzyła się z Szachtarem Donieck. Spotkanie mogło elektryzować między innymi dlatego, że odbyło się na arenie im. Henryka Reymana, na której na co dzień swoje mecze rozgrywa Wisła Kraków. Ukraińska ekipa z wiadomych względów nie może rozgrywać spotkań u siebie, więc korzysta z alternatywnych rozwiązań.

Przy okazji czwartkowej potyczki w sektorze gości na stadionie Wisły pojawiła się w dużej liczbie grupa kibiców Wojskowych. Na ironię losu, gdy wiele grup kibicowskich w Polsce omija stadion Białej Gwiazdy szerokim łukiem, fani Legii zdecydowali się na jego odwiedzenie. Co prawda nie miało to miejsca podczas meczu z Wisłą, ale mimo wszystko było zauważalne.

POLECAMY TAKŻE

Kacper Chodyna oraz Rafał Augustyniak
Legia sprawiła niespodziankę! Augustyniak uciszył Szachtar [WIDEO]
Szachtar Donieck - Legia Warszawa
Kibice Legii Warszawa grozili przed meczem. Ogromne zamieszanie
Mileta Rajović oraz Rafał Augustyniak
Augustyniak odpalił petardę! Co za gol [WIDEO]

Kolejną grupą kibicowską, która pojawi się w sektorze gości na arenie im. Henryka Reymana, będą znów fani z Warszawy. W najbliższy weekend lider Betclic 1. Ligi zmierzy się u siebie z Polonią Warszawa. Kibice Czarnych Koszul również mają odwiedzić stadion Wisły.

Ciekawostką jest fakt, że kibice Legii pojawili się na stadionie Białej Gwiazdy po raz pierwszy od sierpnia 2021 roku. Wisła wygrała wówczas 1:0 po trafieniu Felicio Browna. Asystę przy tym golu zaliczył Yaw Yeboah. Ogólnie na trybunach obecnych było ponad 23 tysiące kibiców, w tym właśnie liczna grupa fanów Wojskowych.

Czytaj więcej: Polonia Bytom zaskakuje nie tylko na boisku. Na trybunach też będzie się działo [ZDJĘCIA]