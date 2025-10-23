Wyjątkowy dzień na Reymonta. Kibice Legii na stadionie Wisły

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Legii Warszawa na stadionie Wisły Kraków

Tłum fanów Legii Warszawa na stadionie Wisły Kraków

Legia Warszawa w drugiej kolejce Ligi Konferencji mierzyła się z Szachtarem Donieck. Spotkanie mogło elektryzować między innymi dlatego, że odbyło się na arenie im. Henryka Reymana, na której na co dzień swoje mecze rozgrywa Wisła Kraków. Ukraińska ekipa z wiadomych względów nie może rozgrywać spotkań u siebie, więc korzysta z alternatywnych rozwiązań.

Przy okazji czwartkowej potyczki w sektorze gości na stadionie Wisły pojawiła się w dużej liczbie grupa kibiców Wojskowych. Na ironię losu, gdy wiele grup kibicowskich w Polsce omija stadion Białej Gwiazdy szerokim łukiem, fani Legii zdecydowali się na jego odwiedzenie. Co prawda nie miało to miejsca podczas meczu z Wisłą, ale mimo wszystko było zauważalne.

Kolejną grupą kibicowską, która pojawi się w sektorze gości na arenie im. Henryka Reymana, będą znów fani z Warszawy. W najbliższy weekend lider Betclic 1. Ligi zmierzy się u siebie z Polonią Warszawa. Kibice Czarnych Koszul również mają odwiedzić stadion Wisły.

Ciekawostką jest fakt, że kibice Legii pojawili się na stadionie Białej Gwiazdy po raz pierwszy od sierpnia 2021 roku. Wisła wygrała wówczas 1:0 po trafieniu Felicio Browna. Asystę przy tym golu zaliczył Yaw Yeboah. Ogólnie na trybunach obecnych było ponad 23 tysiące kibiców, w tym właśnie liczna grupa fanów Wojskowych.

