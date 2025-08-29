Wisła Kraków i Wieczysta Kraków z prośbą do PZPN. Chodzi o mecz w 1. Lidze

Wisła Kraków oraz Wieczysta Kraków zwróciły się do Polskiego Związku Piłki Nożnej z prośbą o przełożenie meczu Betclic 1. Ligi. Spotkanie zaplanowano na 6 września o godz. 14:45.

PressFocus Na zdjęciu: Julius Ertlthaler i Angel Rodado

Wisła oraz Wieczystą chcą przełożyć mecz w lidze

Wisła Kraków jest liderem Betclic 1. Ligi z kompletem punktów. Biała Gwiazda w sześciu dotychczasowych spotkaniach zdobyła aż 28 bramek, a sam Angel Rodado ma na koncie 10 trafień. Z kolei beniaminek Wieczysta Kraków plasuje się na drugim miejscu z dorobkiem 14 punktów i również uchodzi za jednego z faworytów do awansu do PKO BP Ekstraklasy.

W piątek oba kluby zwróciły się do Polskiego Związku Piłki Nożnej z wnioskiem o przełożenie spotkania, które ma się odbyć 6 września 2025 roku na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. Warto dodać, że pierwotnie mecz w ramach 5. kolejki został zaplanowany na 15 sierpnia.

Powodem wniosku są powołania do Reprezentacji Polski zawodników obu drużyn. Klubom zależy na tym, by rywalizacja mogła odbyć się w pełnych, najmocniejszych składach. „Powołania do Reprezentacji Polski zawodników obu drużyn są powodem do dumy, ale uniemożliwiają rywalizację obu zespołów w najmocniejszych składach. Wszyscy chcemy wspierać i kibicować naszym zawodnikom występującym z Białym Orłem na piersi” – czytamy w komunikacie.

Krakowska Wisła w piątek (29 sierpnia) zmierzy się z Miedzią Legnica w 8. kolejce Betclic 1. Ligi. Z Białej Gwiazdy do reprezentacji do lat 21 zostali powołani Maciej Kuziemka, Kacper Duda oraz Mariusz Kutwa.