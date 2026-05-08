Ronaldo coraz bliżej 1000 goli. Ale już dokonał wielkiej rzeczy

Cristiano Ronaldo wpisał się na listę strzelców w meczu Al-Shabab - Al-Nassr. Dzięki temu trafieniu Portugalczyk jest coraz bliżej gola numer 1000. Jednocześnie już zapisał się w historii.

Ronaldo znowu z bramką

Al-Nassr jest na dobrej drodze, by sięgnąć po mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Podopieczni Jorge Jesusa w 32. kolejce pokonali Al-Shabab. Hat-trickiem popisał się Joao Felix, a do siatki trafił także Cristiano Ronaldo, dla którego było to 26. trafienie w trwającym sezonie Saudi Pro League.

W 75. minucie pojedynku w Rijadzie Ronaldo skorzystał z asysty Sadio Mane i w ten sposób zdobył swoją setną bramkę w rozgrywkach SPL. Legendarny Portugalczyk może pochwalić się takim wynikiem w już trzeciej lidze. Do tej pory 41-latek przekroczył wspomnianą barierę w Premier League i La Liga. W Anglii strzelił 103 gole, a w Hiszpanii aż 311.

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki jest coraz bliżej upragnionego celu. W pojedynku z Al-Shabab zanotował 971. bramkę w karierze. Wszystko wskazuje na to, że wychowanek Sportingu spełni swoje marzenie i zakończy karierę z dorobkiem przynajmniej 1000 trafeń.