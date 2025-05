Wisła Kraków zagra w barażach! Dwa mecze dzielą ich od Ekstraklasy

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków pewna gry w barażach o Ekstraklasę

Wisła Kraków po wzlotach i upadkach w sezonie 2024/2025 w końcu zapewniła sobie grę w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Po 32. kolejkach w Betclic 1. Lidze zajmują 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 56 punktów. Jest już pewne, że ukończą rozgrywki w TOP6, a co za tym idzie, zagrają w półfinale play-off. Kluczowy okazał się niedzielny mecz pomiędzy Termaliką a Górnikiem Łęczna.

Termalica, która również jest już jedną nogą w Ekstraklasie, podejmowała przed własną publicznością Górnik Łęczna. Goście tak samo, jak Biała Gwiazda walczyli o baraże. Natomiast zwycięstwo Słoni (3:1) przekreśliło ich szanse na zajęcie miejsca w TOP6.

Zespół z Łęcznej ma 49 punktów, więc strata do Wisły Kraków wynosi 7 oczek. Biorąc pod uwagę, że do końca sezonu pozostały dwie kolejki jest niemożliwe, aby Górnik wyprzedził krakowski klub w tabeli. Biała Gwiazda w 32. kolejce Betclic 1. Ligi wygrała w piątek (9 maja) na wyjeździe z GKS-em Tychy (2:0), czym również pomogła sobie w wywalczeniu przepustki do baraży o Ekstraklasę.

Warto dodać, że będzie to druga próba powrotu Wisły Kraków do elity poprzez baraże. W sezonie 2022/2023 również grali w play-offach, lecz w półfinale przegrali z Puszczą Niepołomice (1:4). Natomiast sezon później zajęli 10. miejsce, przez co nie awansowali do baraży.

W tegorocznej kampanii podopieczni Mariusza Jopa zmierzą się jeszcze ze Stalą Stalowa Wola oraz Stalą Rzeszów. Natomiast w barażach o awans oprócz Wisły Kraków wezmą udział takie zespoły jak: Wisła Płock, Miedź Legnica i prawdopodobnie Polonia Warszawa.