Wisła Kraków awansuje do PKO Ekstraklasy?! Królewski wyliczył szanse

Wisła Kraków w tym sezonie jest na dobrej drodze do powrotu do PKO Ekstraklasy. Jarosław Królewski w rozmowie ze "Sport.pl" wyliczył te szanse na powyżej 90 procent.

Robert Skalski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Prawdopodobieństwo awansu Wisły to ponad 90 procent

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można powiedzieć, że zespół Białej Gwiazdy nie ma sobie równych i absolutnie dominuje rozgrywki Betclic 1. ligi. Do tej pory na koncie ekipy Mariusza Jopa jest tylko jedna porażka – z Miedzią Legnica. Poza tym jednak na ich koncie jest aż 38 punktów, co po 15 meczach daje aż 10 punktów przewagi nad drugim Śląskiem Wrocław.

Taka dysproporcja w liczbie punktów, ale i w stylu oraz po prostu grze, nad resztą stawki pozwala kibicom jednoznacznie myśleć o awansie do PKO Ekstraklasy. To coś, na co klub z Reymonta czeka od kilku sezonów, a do tej pory kończyło się tylko na grze w barażach. Dlatego też wielu zachowuje nadal jeszcze spokój, ale wszystkie wyliczenia są na korzyść Wisły. Te przedstawił nawet sam Jarosław Królewski w rozmowie ze „Sport.pl”.

– Na tę chwilę w moich wyliczeniach prawdopodobieństwo awansu wynosi powyżej 90 procent – powiedział Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków w rozmowie dla „Sport.pl”.

– Podchodzę do tego z dużą pokorą, bo znam trochę tę ligę. Ona jest bardzo irracjonalna i trzeba być ostrożnym. Oczywiście dane są po naszej stronie, nawet kwestia dwóch pierwszych miejsc na koniec sezonu. Jesteśmy blisko tego, żeby myśleć o tym awansie. A to, co jest moim zdaniem kluczowe, to to, że my po prostu gramy dobrze! – dodał.

Zobacz także: To się dzieje! Legia może podebrać trenera z 1. ligi, odbyły się rozmowy