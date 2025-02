Wisła ma poważny problem. Lider obrony nie zagra w hicie

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Uryga nie zagra. Wisła ma problem

Wisła Kraków zaliczyła potężny falstart, przegrywając w sobotę przed własną publicznością ze Zniczem Pruszków 0-1. Mimo ambitnych zapowiedzi, drużyna na murawie zaprezentowała się bardzo mizernie, a goście bez większych problemów wywieźli z trudnego terenu komplet punktów. Na domiar złego – żółtą kartkę otrzymał Alan Uryga, który w konsekwencji będzie pauzował w hitowym starciu z Ruchem Chorzów.

Do wyjazdowego meczu z Ruchem Wisła przystąpi więc poważnie osłabiona. Uryga to lider defensywy, a także kapitan całego zespołu. Choć na przestrzeni całego sezonu zdarzały mu się wpadki, trudno kwestionować jego pozycję w szatni oraz na boisku. We wszystkich rozgrywkach zaliczył 27 występów, strzelając cztery bramki.

Jego absencję skomentował na pomeczowej konferencji Mariusz Jop. Zdradził, kto może go zastąpić – biorąc pod uwagę, że w spotkaniu ze Zniczem wystąpił u boku Wiktora Biedrzyckiego, potencjalnymi zmiennikami Urygi są Mariusz Kutwa oraz Kacper Skrobański. Wciąż niezdolny do gry jest Igor Łasicki, który leczy kontuzję, podobnie jak Joseph Colley.

Jesienią Kutwa miał moment regularnej gry. Dobrze sobie radził, a nawet zdarzyło mu się wystąpić w duecie z Biedrzyckim. Skrobański natomiast pojawił się na murawie jedynie w meczu Pucharu Polski z Siarką Tarnobrzeg. Praktycznie całą rundę spędził za to z trzecioligowymi rezerwami.

Mecz Ruch Chorzów – Wisła Kraków odbędzie się w sobotę 22 lutego. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 14:30.