Takiego piłkarza Wisła potrzebowała? Jop zabrał głos

Wisła Kraków w piątek zmierzy się z GKS-em Tychy w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Tymczasem w rozmowie z "Gazetą Krakowską" na temat Jordiego Sancheza wypowiedział się Mariusz Jop.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop ocenił dyspozycję Jordiego Sancheza

Wisła Kraków w trakcie zimowej sesji transferowej zrealizowała tylko jeden transfer. Do ekipy 13-krotnych mistrzów Polski dołączył Jordi Sanchez. Na temat 31-letniego zawodnika swoimi przemyśleniami podzielił się ostatnio trener Białej Gwiazdy.

– Myślę, że z każdym tygodniem będzie widoczny progres w jego grze. Jest to piłkarz, który ma atuty – mówił trener Mariusz Jop w rozmowie z Bartoszem Karczem z „Gazety Krakowskiej”.

– Jest szybki, silny fizycznie, dobry w pojedynkach główkowych, a poza tym to inteligentny piłkarz, który dobrze czuje grę. Widać też, że ma cechy lidera. Lubi trochę podrygować na boisku – zaznaczył szkoleniowiec Wisły.

– W grupie funkcjonuje bardzo dobrze. Ważne jest również to, że poprzez swoją otwartość i sposób bycia szybko wkomponował się w zespół. Na pewno Rodado mu w tym pomógł, bo znali się wcześniej. Mocno wierzę w Jordiego, liczę na niego. Myślę, że to piłkarz, który będzie w stanie pomóc nam w działaniach ofensywnych – mówił Jop.

Krakowska drużyna powalczy w piątek o swoje 14. zwycięstwo w tej kampanii. Na dziś Wisła ma na swoim koncie 43 punkty. Nad drugą Polonią Bytom zespół prowadzony przez Mariusza Jopa ma przewagę dziewięciu punktów. Z kolei nad trzecią Pogonią Grodzisk Mazowiecki drużyna z Krakowa wypracowała dziesięciopunktową przewagę.