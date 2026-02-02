Takiego piłkarza Wisła potrzebowała? Jop zabrał głos

18:29, 2. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Gazeta Krakowska

Wisła Kraków w piątek zmierzy się z GKS-em Tychy w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Tymczasem w rozmowie z "Gazetą Krakowską" na temat Jordiego Sancheza wypowiedział się Mariusz Jop.

Mariusz Jop
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop ocenił dyspozycję Jordiego Sancheza

Wisła Kraków w trakcie zimowej sesji transferowej zrealizowała tylko jeden transfer. Do ekipy 13-krotnych mistrzów Polski dołączył Jordi Sanchez. Na temat 31-letniego zawodnika swoimi przemyśleniami podzielił się ostatnio trener Białej Gwiazdy.

– Myślę, że z każdym tygodniem będzie widoczny progres w jego grze. Jest to piłkarz, który ma atuty – mówił trener Mariusz Jop w rozmowie z Bartoszem Karczem z „Gazety Krakowskiej”.

– Jest szybki, silny fizycznie, dobry w pojedynkach główkowych, a poza tym to inteligentny piłkarz, który dobrze czuje grę. Widać też, że ma cechy lidera. Lubi trochę podrygować na boisku – zaznaczył szkoleniowiec Wisły.

– W grupie funkcjonuje bardzo dobrze. Ważne jest również to, że poprzez swoją otwartość i sposób bycia szybko wkomponował się w zespół. Na pewno Rodado mu w tym pomógł, bo znali się wcześniej. Mocno wierzę w Jordiego, liczę na niego. Myślę, że to piłkarz, który będzie w stanie pomóc nam w działaniach ofensywnych – mówił Jop.

Krakowska drużyna powalczy w piątek o swoje 14. zwycięstwo w tej kampanii. Na dziś Wisła ma na swoim koncie 43 punkty. Nad drugą Polonią Bytom zespół prowadzony przez Mariusza Jopa ma przewagę dziewięciu punktów. Z kolei nad trzecią Pogonią Grodzisk Mazowiecki drużyna z Krakowa wypracowała dziesięciopunktową przewagę.

POLECAMY TAKŻE

Mariusz Jop
Nie chcą patrzeć na tabelę. Wisła ma jeden cel na start
Wiktor Biedrzycki
To nie są puste deklaracje. Wisła gotowa na decydującą rundę
Kacper Duda i Angel Rodado
Wisła gromi rywala w ostatnim sparingu. Co z nieobecnymi?