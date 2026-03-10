Wisła i Śląsk czekają na kary. Sprawa może się przeciągnąć

Śląsk Wrocław i Wisła Kraków wciąż czekają na decyzję PZPN po kontrowersjach wokół ich meczu. Nowe informacje w tej sprawie przekazali w mediach społecznościowych dwaj dziennikarze.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły

Komisje PZPN zajmą się sprawą w najbliższych dniach

Śląsk Wrocław i Wisła Kraków znalazły się w centrum zamieszania. Sobotnie spotkanie, niedoszłe, ale oficjalnie rozegrane, wywołało duże emocje ze względu na brak kibiców gości na trybunach. Sprawa trafiła już do odpowiednich organów Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Dziennikarz Gazety Wrocławskiej Piotr Potępa w poniedziałek informował, że pierwsze werdykty poznamy już we wtorek. – Jutro Komisja ds. Rozgrywek PZPN na podstawie protokołu dostarczonego przez sędziego Tomasza Kwiatkowskiego będzie weryfikować wynik meczu Śląsk vs Wisła. W czwartek Komisja Dyscyplinarna PZPN spotka się z przedstawicielami Śląska i Wisły. Obie strony przedstawią swoje wyjaśnienia i oczekiwania dotyczące niewpuszczenia kibiców Wisły Kraków na mecz we Wrocławiu. Następnie komisja przedstawi swoją decyzję – napisał w serwisie „X”.

Jak podkreślił, w sprawie toczą się dwa oddzielne postępowania. Jedno dotyczy samego wyniku meczu, a drugie kwestii niewpuszczenia kibiców Wisły na stadion. Każdym z tych tematów zajmują się inne komisje działające przy PZPN.

We wtorek pojawiły się jednak kolejne informacje sugerujące, że na decyzje przyjdzie nam jeszcze zaczekać. Dziennikarz Radia Wrocław Robert Skrzyński przekazał, że rozstrzygnięcia nie należy spodziewać się tak szybko. – Dziś w sprawie meczu Śląsk Wisła nie będzie żadnej decyzji – napisał w serwisie „X”. Dodał także, że możliwe jest dalsze oczekiwanie na werdykt władz piłkarskich. – Nie zdziwię się zupełnie jeśli w tym tygodniu nie będzie żadnej ostatecznej decyzji.

Z kolei Mateusz Miga na łamach TVP Sport donosi, że sprawa walkowera na korzyść Śląska Wrocław może rozstrzygnąć się w piątek.

