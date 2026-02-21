Wielki powrót do Wisły wykluczony. Królewski potwierdza

Wisła Kraków zremisowała w piątek z Wieczystą Kraków 1-1. Derbowe spotkanie z trybun oglądał Bogusław Cupiał. Jarosław Królewski zapewnia, że nie ma tematu jego powrotu do klubu.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Cupiał nie wróci do Wisły

Wisła Kraków za czasów panowania Bogusława Cupiała aż osiem razy zdobywała mistrzostwo Polski. Zanotowała też wiele świetnych występów w europejskich pucharach, a w jej szeregach nie brakowało zawodników, których kibice pamiętają do dzisiaj. W 2016 roku biznesmen zakończył swoją misję. Od tego momentu Biała Gwiazda mierzy się z wieloma problemami – zarówno finansowymi, jak i wizerunkowymi. Ich kulminacją był spadek do pierwszej ligi, gdzie spędza już czwarty sezon. Wiele wskazuje na to, że ten będzie ostatnim, bowiem Wisła lideruje w ligowej tabeli i jest na dobrej drodze, by awansować do Ekstraklasy.

Temat ponownego angażu Cupiała w Wisłę raz na jakiś czas pojawia się w mediach. W piątek były właściciel z wysokości trybun oglądał hitowy mecz derbowy z Wieczystą. Jarosław Królewski zapewnił jednak, że nie ma szans, aby ten wrócił do klubu i wsparł go finansowo.

– Jego historia pięknie zwieńczona wielkimi sukcesami. Dla nas będzie czymś, do czego będziemy się odwoływać. Jest to czymś wyjątkowym. Nie ma tematu, że Bogusław Cupiał wróci do Wisły Kraków. Z różnych względów. Mieliśmy okazję dłużej porozmawiać. Osobiście go ogromnie cenię. Cieszę, że mam możliwość budowania na jego fundamentach. Pracujemy nad tematami sponsorskimi – wytłumaczył Królewski w rozmowie dla „Kanału Sportowego”.