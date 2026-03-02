Wieczysta wskazuje, gdzie zagra w Ekstraklasie. Peszko: to do ogarnięcia

Wieczysta Kraków ma szanse na awans do Ekstraklasy. Jeśli tak się stanie, zamierza rozgrywać domowe mecze w Krakowie. Sławomir Peszko zdradza szczegóły w programie "Kanału Sportowego".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta zamierza grać na Wiśle. Trzy krakowskie kluby w Ekstraklasie?

Wisła Kraków jest faworytem w wyścigu o awans do Ekstraklasy. Ma sporą przewagę nad resztą stawki, mimo słabszej dyspozycji w rundzie wiosennej. Za jej plecami rozgrywa się natomiast prawdziwe szaleństwo. O drugie miejsce walczy nawet jedenasty ŁKS Łódź, biorąc pod uwagę niewielkie różnice między kolejnymi ekipami.

Wysoko stoją notowania Wieczystej Kraków, która kadrowo wygląda zdecydowanie najlepiej. Zimą jeszcze się wzmocniła, wydając na nowych piłkarzy prawie dwa miliony euro. Zespół Kazimierza Moskala oczywiście ma jeszcze wiele grania przed sobą, ale w trzech wiosennych spotkaniach pokazał się z dobrej strony.

Niewykluczone, że awans do Ekstraklasy wywalczą właśnie Wisła oraz Wieczysta. Wówczas mogą grać tam aż trzy drużyny z Krakowa. Jak to pogodzić? Sławomir Peszko twierdzi, że nie będzie z tym problemu, nawet przy założeniu, że Wieczysta w elicie będzie chciała rozgrywać domowe mecze na obiekcie Białej Gwiazdy.

– Jest to do ogarnięcia. Logistycznie, kibicowsko. Jak będziemy grać na Wiśle, to… Gdy Wisła będzie grała u siebie, to też będziemy grać u siebie. Cracovia wtedy prawdopodobnie na wyjeździe. (…) To jest bardzo łatwe do ogarnięcia. Byliśmy u komendanta w policji w Krakowie. Definitywnie kończy się nasza przygoda w Sosnowcu? Chciałbym. Nie mam nic do stadionu, bo jesteśmy tam mile goszczeni. Natomiast chcemy już grać w Krakowie. Więcej kibiców, przyjdą nawet tacy bezstronni – wyjaśnił Peszko w programie „Kanału Sportowego”, cytowany przez transfery.info.