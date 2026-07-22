Jeden podpis może zmienić wszystko. Rodri czeka na ruch Realu

Real Madryt może wkrótce stanąć przed jedną z najważniejszych decyzji transferowych tego lata. Na Santiago Bernabeu pojawiła się szansa na pozyskanie gwiazdy Manchesteru City.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real może przejąć gwiazdę Man City. Wszystko rozstrzygnie się na szczycie

Real Madryt od dłuższego czasu monitoruje sytuację Rodriego, a najnowsze doniesienia mogą jeszcze bardziej rozbudzić wyobraźnię kibiców Królewskich. Jak przekazał Fabrizio Romano na platformie X, reprezentant Hiszpanii jest zainteresowany przenosinami do stolicy Hiszpanii i chętnie założyłby koszulkę jednego z najbardziej utytułowanych klubów świata.

Pomocnik Manchesteru City od lat uchodzi za jednego z najlepszych zawodników na swojej pozycji. Jego wartość ponownie wzrosła po znakomitych występach podczas MŚ 2026, gdzie odegrał kluczową rolę w sukcesie swojej reprezentacji. To sprawiło, że temat jego przyszłości wrócił na czołówki europejskich mediów.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według wieści znanego dziennikarza, sam piłkarz jest otwarty na zmianę otoczenia już podczas obecnego okna transferowego. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że jego kontrakt z Manchesterem City obowiązuje jeszcze tylko przez rok. Negocjacje dotyczące nowej umowy nie zostały dotychczas sfinalizowane. Niemniej przedstawiciel Premier League wciąż liczy na zatrzymanie swojej gwiazdy.

Ogólnie w Madrycie panuje przekonanie, że Rodri idealnie wpisywałby się w wizję budowy zespołu na najbliższe lata. Hiszpan zna realia ligi, ponieważ przed wyjazdem do Anglii reprezentował barwy Atletico Madryt. Jego doświadczenie, umiejętność kontrolowania tempa gry i przywódcze cechy czynią go jednym z najbardziej pożądanych pomocników na rynku.

Klucz do ewentualnej operacji pozostaje jednak w rękach Florentino Pereza. Jak podkreślił Romano, prezes Realu nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji i nie wydał zgody na rozpoczęcie konkretnych działań mających doprowadzić do transferu. To właśnie od jego stanowiska może zależeć, czy jeden z najgłośniejszych ruchów tego lata stanie się faktem.