PZPN zaakceptował wniosek. Mecz Wieczysta – Wisła przełożony!

Wieczysta oraz Wisła zaapelowały do PZPN, aby mecz 5. kolejki Betclic 1. Ligi mógł zostać rozegrany w innym terminie. Wówczas mógłby odbyć się w Krakowie. Departament Rozgrywek Krajowych przychylił się do tej prośby.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mecz Śląsk - Wieczysta

Wieczysta – Wisła w innym terminie. Mecz może odbyć się w Krakowie

Wieczysta Kraków w ramach 5. kolejki Betclic 1. Ligi ma podejmować jako gospodarz Wisłę Kraków. Ten mecz ma wiele smaczków i podtekstów, dlatego świetnie byłoby móc zorganizować go właśnie w Krakowie. Oba kluby doszły do podobnych konkluzji, więc do PZPN trafił wniosek z prośbą o przełożenie go na inny termin.

Pierwotnie mecz został zaplanowany na 15 sierpnia. Wieczysta jesienią domowe starcia ma rozgrywać w Sosnowcu, ale tu pojawiła się okazja, aby zorganizować je w Krakowie na stadionie przy ul. Reymonta, gdzie na co dzień występuje Wisła. Problem w tym, że tego samego dnia ma odbyć się domowy mecz Cracovii, która podejmie Widzew Łódź. Wiadomo, że nie można zorganizować dwóch tak istotnych spotkań w jednym mieście tego samego dnia, dlatego Wieczysta i Wisła poprosiły o zmianę terminu.

Departament Rozgrywek Krajowych przychylił się do tego wniosku i poinformował o zmianach w planie transmisji 5. kolejki Betclic 1. Ligi. Mecz Wieczysta Kraków – Wisła Kraków odbędzie się dopiero 6 września, kiedy to będzie miała miejsce przerwa reprezentacyjna.

Wisła rozpoczęła ligowy sezon od efektownego zwycięstwa ze Stalą Mielec (4-0). Wieczysta ma z kolei za sobą trudny wyjazd do Wrocławia, gdzie zdołał urwać punkt Śląskowi (1-1).