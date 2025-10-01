Hit Betclic 1. Ligi. Jop zdradził, co myśli o Wieczystej

Wisła Kraków z celem umocnienia się na pozycji lidera Betclic 1. Ligi podejdzie do derbów z Wieczystą. Przed tym spotkaniem o sposobie gry beniaminka wypowiedział się Mariusz Jop.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop docenił Wieczystą

Wisła Kraków po raz pierwszy w historii zmierzy się w czwartek w ligowym meczu z Wieczystą. Biała Gwiazda podejdzie do rywalizacji jako lider Betclic 1. Ligi z dorobkiem 25 punktów. Z kolei beniaminek rozgrywek ma na koncie 21 oczek. Na temat gry najbliższego przeciwnika w trakcie środowej konferencji prasowej wypowiedział się szkoleniowiec Wisły.

– Wieczysta to zespół, który od kiedy zmienił właściciela, systematycznie idzie w górę. Mają jakościowych zawodników i ich filozofia to ofensywna gra. Nie są drużyną, która czeka na kontrataki. Lubią utrzymywać się przy piłce i grać atak pozycyjny. Trener Przemysław Cecherz zna swoich zawodników najlepiej i faktycznie ma rację, że w ich DNA jest ofensywa – zaznaczył Mariusz Jop w trakcie spotkania z dziennikarzami.

Żółto-czarni przystąpią do rywalizacji z 13-krotnym mistrzem Polski jako wicelider rozgrywek. Czy to zaskoczyło szkoleniowca Białej Gwiazdy?

– Przed sezonem można było zakładać, że Wieczysta będzie w górnej części tabeli. Szybko zaadaptowali się do poziomu ligi, a do tego zrobili kolejne mocne transfery. To drużyna, która zdobywa dużo bramek i mało traci – tylko 11 goli, my 10. Oczywiście zdarzyły im się wpadki, jak mecz z Polonią Bytom, gdzie stracili cztery gole, ale generalnie to zespół bardzo dobrze zorganizowany – powiedział Jop.

Czwartkowy mecz na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana zacznie się o godzinie 19:00.

