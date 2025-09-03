Historyczne derby Wieczysta – Wisła po 80 latach! Znane pierwsze szczegóły

22:58, 3. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Gazeta Krakowska

Wisła Kraków już 2 października zmierzy się w zaległym spotkaniu Betclic 1. Ligi z Wieczystą. "Gazeta Krakowska" ujawniła pierwsze szczegóły dotyczące derbowego meczu.

Zawodnicy Wisły Kraków
fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Wisły Kraków

Wisła zagra w roli gościa, ale poczuje się jak gospodarz

Wisła Kraków zagra spotkanie z Wieczystą teoretycznie w roli gościa, jednak większość trybun stadionu im. Henryka Reymana zajmą kibice Białej Gwiazdy. O szczegółach poinformował dziennikarz Bartosz Karcz z 'Gazety Krakowskiej”.

Według jego informacji fani Żółto-czarnych zajmą miejsca w sektorze przeznaczonym dla kibiców gości, natomiast trybuna C i większość pozostałych będą już zarezerwowane dla kibiców Wisły. Wszystko wskazuje na to, że hit Betclic 1. Ligi będzie wyjątkowym wydarzeniem.

Wieczysta dotychczas miała okazję grać przy największej publiczności we Wrocławiu. Wówczas na Tarczyński Arena podczas meczu z miejscowym Śląskiem na trybunach pojawiło się ponad 19 tysięcy widzów. Można natomiast przypuszczać, że przy okazji derbów Krakowa liczba kibiców może być jeszcze większa.

Interesujące jest również to, że Wisła i Wieczysta miały okazję zmierzyć się ze sobą tylko raz w historii. Jak przekazał Karcz, miało to miejsce w 1944 roku. Wówczas w ramach Okupacyjnych Mistrzostw Krakowa górą była Biała Gwiazda, która zwyciężyła 4:0.

Wisłę na przełomie września i października czeka kilka ciekawych starć. Na drodze ekipy Mariusza Jopa, oprócz Żółto-Czarnych, staną też Polonia Bytom i Ruch Chorzów. Wisła z Niebiesko-Czerwonymi zmierzy się 29 września, trzy dni później odbędą się derby, a w ramach 12. kolejki rozgrywek krakowianie zmierzą się z drużyną Waldemara Fornalika.

