Wieczysta z transferową ofensywą. Klub wzmocnił piłkarz o wartości 1,5 miliona euro

Wieczysta finisz okna transferowego wykorzystała na kolejne wzmocnienie. Do klubu z Krakowa trafił zawodnik, którego rynkowa wartość wynosi mniej więcej 1,5 miliona euro.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Cecherz

Petar Pusić został zawodnikiem Wieczystej.

Wieczysta w trakcie trwającej kampanii Betclic 1. Ligi jest jedną z najmocniejszych ekip w rozgrywkach. Krakowska drużyna, choć jest beniaminkiem, śmiało poczyna sobie na boiskach zaplecza PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem klub ogłosił kolejne wzmocnienie.

„Nowym zawodnikiem Żółto-czarnych został 26-letni szwajcarski ofensywny pomocnik Petar Pusić. Piłkarz podpisał z Wieczystą dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej klubu z Krakowa.

Nowy nabytek Wieczystej ma wzmocnić rywalizację na pozycji ofensywnego pomocnika. Niewykluczone, że może stanowić ciekawą alternatywę dla Carlitosa, który obecnie leczy kontuzję. Pusić zasilił szeregi krakowskiej ekipy na zasadzie wolnego transferu.

Były młodzieżowy reprezentant Szwajcarii ostatnio bronił barw m.in. NK Osijek oraz Grasshoppers. W poprzedniej kampanii w lidze chorwackiej rozegrał łącznie 27 meczów, w których zanotował trzy trafienia i trzy asysty.

Żółto-czarni do ligowego grania wrócą po przerwie na mecze reprezentacyjne. Wieczystą najpierw czeka potyczka ze Stalą Mielec. Następnie na drodze krakowskiej drużyny staną ŁKS, Ruch Chorzów i Wisła Kraków – zespoły o dużych ambicjach związanych z rywalizacją o awans do elity.

