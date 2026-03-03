Wieczysta przegrywa, Moskal w opałach? „Nie poprawił komfortu”

Wieczysta Kraków od dwóch meczy jest bez zwycięstwa i jak zawsze w przypadku tego klubu, zaczęto spekulować o słabnącej posadzie Kazimierza Moskala. "Nie sądzę" - napisał Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego" odpowiadając na pytanie o zwolnienie.

PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Wieczysta bez zwycięstwa w dwóch ostatnich meczach

Wieczysta Kraków w tym sezonie od samego początku wskazywana jest jako jeden z głównych pretendentów do awansu do PKO Ekstraklasy. Właściwie nikt nie miał wątpliwości, że piłkarze spod Wawelu będą liczyć się w tej walce i tak faktycznie jest, choć z pewnością daleko od ideału. Przede wszystkim do tej pory drużynę prowadziło już trzech trenerów, a przecież nie jest jeszcze wykluczone, że to koniec.

Szczególnie, że ostatnie dwa mecze Wieczystej były słabsze i bez zwycięstwa, co w przypadku tego klubu dość często rozpoczyna gwałtowne ruchy. Aktualnie w ligowej tabeli są oni na 5. miejscu i do 2. miejsca, które daje bezpośredni awans, tracą trzy oczka. Po porażce z Polonią Warszawa zaczęto spekulować o przyszłości szkoleniowca. Na pytanie jednego z użytkowników platformy X (dawniej Twitter) na ten temat odpowiedział Piotr Wołosik. Dziennikarz przekazał, że raczej nie ma w tym momencie planów kolejnej zmiany na ławce.

– Nie sądzę, ale z pewnością nie poprawiła komfortu jego pracy – napisał Piotr Wołosik, dziennikarz „Przeglądu Sportowego” w odpowiedzi na pytania o przyszłość Kazimierza Moskala w Wieczystej Kraków.

Zobacz także: Polacy za granicą #12: Pietuszewski z debiutanckim golem, przebudzenie Lewandowskiego. Co działo się w weekend?