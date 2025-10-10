Wieczysta ma nowego trenera. Jest komunikat

Rafał Oleksiewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Gino Lettieri

Wieczysta powalczy o awans ze znanym nazwiskiem

Remis z Wisłą i porażką z Odrą Opole – w teorii tylko tyle wystarczyło, by Wieczysta Kraków zmieniła szkoleniowca. Przemysław Cecherz w swoim drugim podejściu do ekipy z Małopolski wywalczył z nią awans na zaplecze Ekstraklasy, ale w trakcie rywalizacji o elitę został zwolniony. Mimo tego, że beniaminek jest wiceliderem pierwszoligowej tabeli.

Poszukiwania nowego trenera nie trwały zbyt długo. Cecherza zastąpił Gino Lettieri. Dla Włocha urodzonego w Zurychu to powrót na polskie boiska. Od czerwca 2017 roku do sierpnia 2019 roku był odpowiedzialny za wyniki Korony Kielce. Pod jego wodzą Złocisto-Krwiści rozegrali 88 meczów. Jego bilans to 30 zwycięstw, 25 remisów i 33 porażki.

Nowym trenerem Wieczystej Kraków został Gino Lettieri. Włoski szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do końca bieżącego sezonu, z opcją przedłużenia o kolejny rok.https://t.co/R10YN9KApn pic.twitter.com/qzt4YffoXs — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) October 10, 2025

Lettieri pożegnał się z Kielcami po serii sześciu spotkań bez kompletu punktów, w tym czterech z rzędu przegranych. Kolejny klub objął dopiero w listopadzie 2020 roku. W MSV Duisburg „wytrzymał” tylko 12 spotkań. Po nieudanej przygodzie w szeregach Die Zebras, Włoch do swojego CV dopisał kilkumiesięczną asystenturę u Argirios Giannikisa w AEK-u Ateny, 65 pojedynków w FK Poniewież, 45 starć w tajlandzkim Muangthong United i tylko siedem potyczek w Uthai Thani, z którym rozstał się 8 października.

Wieczysta poinformowała, że nowy trener podpisał kontrakt do końca trwających rozgrywek. W umowie wpisano opcję przedłużenia współpracy o kolejny rok.