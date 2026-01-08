Wieczysta Kraków sfinalizowała kolejny transfer. Nowy pomocnik w beniaminku 1. Ligi

PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Natan Dzięgielewski dołączył do Wieczystej

Wieczysta Kraków w zeszłym sezonie zapisała się w historii, awansując do Betclic 1. Ligi. Ambicje klubu sięgają jednak jeszcze wyżej. Celem jest w przyszłości awans do PKO BP Ekstraklasy. Po rundzie jesiennej Żółto-Czarni zajmują 6. miejsce w tabeli. Na stanowisku szkoleniowca pod koniec roku pojawił się Kazimierz Moskal. Nowy trener ma już solidne doświadczenie i jasno określone cele na najbliższe miesiące.

Podczas zimowego okna transferowego krakowski klub wzmocnił kadrę. Do drużyny dołączyli Nikola Knezević z OFK Belgrad, Elias Olsson z Lechii Gdańsk oraz Paulinho z SC Oțelul Gala. Teraz do zespołu dołącza kolejny zawodnik – Natan Dzięgielewski.

21-letni pomocnik trafił do Wieczystej na zasadzie wypożyczenia z Górnika Zabrze do końca obecnych rozgrywek. Umowa zawiera również opcję transferu definitywnego. Dzięgielewski latem ubiegłego roku dołączył do Trójkolorowych z GKS-u Tychy. W zespole Michala Gasparika jesienią rozegrał dziewięć spotkań. Dodatkowo zanotował pięć występów w trzecioligowych rezerwach, zdobywając trzy bramki.

Kontrakt Dzięgielewskiego w Zabrzu obowiązuje do czerwca 2028 roku. Pomocnik ma także na koncie dwa występy w reprezentacji Polski do lat 20. W Wieczystej 21-letni pomocnik będzie występował z numerem 80.