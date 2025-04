Warta zagrożona spadkiem. Górnik Łęczna zbliży się do baraży?

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Pavol Stano

Warta kontynuuje fatalną serię

Warta Poznań w rundzie wiosennej punktuje fatalnie. Dwa remisy i aż sześć porażek w ośmiu meczach to bilans, który poskutkował znalezieniem się w strefie spadkowej. Ekipa z Wielkopolski nieoczekiwanie stała się jednym z głównych kandydatów do spadku z pierwszej ligi. O przełamanie będzie ciężko w piątek, gdyż Warta zagra przed własną publicznością z mocniejszym Górnikiem Łęczna. To goście mają po swojej stronie wiele argumentów i będą faworytem do zdobycia kompletu punktów.

Warta w strefie spadkowej, Górnik blisko baraży

Warta Poznań po serii bez wygranej wpadła do strefy spadkowej, choć sytuacja nie jest jeszcze tragiczna. Do bezpiecznej Kotwicy Kołobrzeg traci tylko punkt, więc jest to kwestia przełamania. Górnik Łęczna z kolei marzy jeszcze o awansie do Ekstraklasy, a strefa barażowa jest w zasięgu. Szósta w tej chwili Wisła Kraków ma sześć punktów przewagi nad zespołem Pavola Stano. Rosnąca forma w ostatnich tygodniach sugeruje, że walka potrwa do ostatniej kolejki.

Mecze drużyny Górnik Łęczna Górnik Łęczna 1 Znicz Pruszków 2 Wisła Kraków 1 Górnik Łęczna 0 Górnik Łęczna 0 Arka Gdynia 1 Górnik Łęczna 2 Ruch Chorzów 0 Miedź Legnica 0 Górnik Łęczna 2 Górnik Łęczna 0 Kotwica Kołobrzeg 0 Warta Poznań - Górnik Łęczna - Górnik Łęczna - Chrobry Głogów - Odra Opole - Górnik Łęczna - Górnik Łęczna - Pogoń Siedlce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Łęczna -

Warta w oczekiwaniu na przełamanie. Górnik ma dobrą passę

Warta Poznań w rundzie wiosennej tylko dwóm drużynom zdołała urwać punkty - bezbramkowo remisowała ze Stalą Stalowa Wola oraz Zniczem Pruszków. Pozostałe mecze zakończyły się jej porażkami. Najdotkliwiej Wartę w poprzedniej kolejce obiła Arka Gdynia, która wygrała 3-0. Sugeruje to, że zespół notuje stały regres, zamiast się poprawiać.

Górnik Łęczna także długo wyczekiwał pierwszego wiosennego zwycięstwa. Nastąpiło to przy okazji domowej potyczki z Ruchem Chorzów (2-0). Na fali wznoszącej Górnik ograł w kolejnej kolejce także Miedź Legnica (2-0), a w środku tygodnia podzielił się punktami z Kotwicą Kołobrzeg po bezbramkowym remisie.

Warta - Górnik, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli delikatnego faworyta stawiają Wartę Poznań, która przyjmie rywali na własnym terenie. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.34. W przypadku ewentualnej wygranej Górnika Łęczna jest to 3.20. Kurs na remis wynosi z kolei 3.03. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Warta Poznań Górnik Łęczna 2.34 3.03 3.20