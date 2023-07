fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Zagłębia Sosnowiec

Niezwykle ciekawe starcie miało miejsce w piątkowy wieczór z udziałem Zagłębie Sosnowiec i Motoru Lublin

Potyczka była bogata w pięć goli, po której górą ostatecznie była drużyna Goncalo Feio

Trener sosnowiczan podzielił się opinią na temat spotkania

Trener Zagłębia zawiedziony po meczu z Motorem

Zagłębie Sosnowiec zaliczyło w pierwszej kolejce nowego sezonu porażkę, co już na starcie sezonu wywołało minorowe nastroje w ekipie trenera Krzysztofa Górecko. Opiekun sosnowiczan podsumował spotkanie.

– Mamy czego żałować, bo prowadziliśmy 1:0, mieliśmy świetne sytuacje, ale nie udało się ich wykorzystać. Potem tracimy dwie bramki z rzutów karnych. Szkoda, bo mało brakowalo, żeby stąd wywieźć chociaż punkt – mówił szkoleniowiec teamu z ArcelorMittal Park cytowany przez Zaglebie.sosnowiec.pl.

– Wynik idzie w świat, dwa karne, dwa razy po VAR-ze, bez względu na to, co możemy o tym myśleć, były karne. Głowa do góry to dopiero pierwszy mecz, musimy dalej pracować i to przyniesie efekty. Czujemy niedosyt – uzupełnił Górecki.

W następnej kolejce sosnowiczanie w roli gospodarza zmierzą się z Wisłą Płock. Spotkanie odbędzie się 29 lipca o 17:30.

