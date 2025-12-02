Trener może odejść z Betclic 1. ligi. Jest na radarze zagranicznego klubu

Peter Struhar, trener Znicza Pruszków może odejść z Betclic 1. ligi. Szkoleniowiec jest jednym z kandydatów do prowadzenia MFK Ruzomberok, a więc klubu, w którym kiedyś pracował. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Futbalove Zakulisie".

PressFocus Na zdjęciu: Peter Struhar

Znicz pożegna się z trenerem?

Betclic 1. liga w tym roku zmierza już ku końcowi. Pierwsza część sezonu 2025/26 pokazała, że z całą pewnością należy wymienić w gronie faworytów do awansu kilka zespołów, w tym przede wszystkim Wisłę Kraków. Poza tym tradycyjnie zaciekła walka toczy się o grę w barażach, ale przede wszystkim ciekawa rywalizacja jest na dole, gdzie o pozostanie na zapleczu PKO Ekstraklasy walczy kilka ekip.

Wśród nich jest Znicz Pruszków, który w tym sezonie do tej pory zebrał na swoim koncie raptem 14 punktów. To przekłada się na odległe, bowiem dopiero 15. miejsce w ligowej tabeli. Za plecami zespołu spod Warszawy są jednak takie marki jak Stal Mielec czy GKS Tychy. Wszystko więc zapowiada walkę do samego końca, która dla Znicza może być trudna, szczególnie, że według informacji przekazanych przez serwis „Futbalove Zakulisie”, z zespołem pożegnać może się trener Peter Struhar.

Słowacki szkoleniowiec jest jednym z kandydatów do objęcia rodzimego MFK Ruzomberok, w którym w przeszłości już pracował. Z tego też powodu jego nazwisko jest wysoko na liście życzeń włodarzy tej ekipy. Struhar wcześniej zastąpił w barwach Znicza Marcina Matysiaka, który prowadził zespół na początku rundy.

