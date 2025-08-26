To może być kolejny zwolniony trener w Betclic 1. lidze

W Betclic 1. lidze może dojść do kolejnego zwolnienia trenera w ostatnim czasie. Zagrożona jest posada Jarosława Skrobacza, którego w Odrze Opole może zastąpić Marcin Włodarski, o czym donosi Jarosław Koliński z "Przeglądu Sportowego Onet".

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Odry Opole

Odra Opole blisko zmiany trenera

Odra Opole w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Zespół Jarosława Skrobacza po dotychczasowych siedmiu rozegranych meczach na koncie ma tylko osiem punków, a to daje im miejsce numer 14. w tabeli Betclic 1. ligi. Tym samym coraz więcej mówi się o możliwej zmianie na ławce trenerskiej opolan, którzy mieli zdecydowanie wyższe cele na tę kampanię, niż kolejna walka o utrzymanie.

Nowe światło w tej kwestii rzucił dziennikarz „Przeglądu Sportowego Onet”, Jarosław Koliński, który na platformie X (dawniej Twitter) napisał, że możliwy jest powrót na ławkę trenerską Marcina Włodarskiego. Były szkoleniowiec młodzieżowych reprezentacji Polski i Zagłębia Lubin miałby zastąpić właśnie Jarosława Skrobacza na ławice trenerskiej Odry Opole.

Marcin Włodarski ostatnio pracował w Zagłębiu Lubin, gdzie jednak jego wyniki pozostawiały sporo do życzenia. Zanotował wówczas średnią punktową na poziomie 1,11 pkt./mecz w 18 spotkaniach. Wcześniej pracował tylko w reprezentacjami młodzieżowymi Biało-Czerwonych.

