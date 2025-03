To może być hit tej kolejki. Miedź zagra z Polonią Warszawa

Miedź Legnica w niedzielnym meczu Betclic 1. ligi podejmie zespół Polonii Warszawa. To może być hitowe starcie w tej kolejce, bowiem obie drużyny kapitalnie grają w ostatnim czasie.

PressFocus Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Miedź Legnica podejmuje Polonię Warszawa

Jednym z niedzielnych spotkań Betclic 1. ligi będzie rywalizacja pomiędzy Miedzią Legnica a Polonią Warszawa. Bez cienie wątpliwości można stwierdzić, że będzie to najciekawsze starcie tego dnia na zapleczu PKO Ekstraklasy, a być może okaże się także hitem tej kolejki. Wszystko bowiem przez fakt, że obie drużyny w tym sezonie radzą sobie bardzo dobrze i co więcej, potrafią i lubią ofensywnie grać, co tylko powinno spotęgować emocje na murawie.

Kto wygra mecz? Miedź Legnica

Remis

Polonia Warszawa Miedź Legnica

Remis

Polonia Warszawa 0 Votes

Ostatnie mecze Polonii i Miedzi

W poprzedniej kolejce oba te zespoły wygrały swoje mecze. Miedź na wyjeździe pokonała ŁKS Łódź 1:0, a to spowodowało zwolnienie trenera gospodarzy, Jakuba Dziółki. Z kolei w pierwszym meczu w tym roku zakończył się dla ekipy Ireneusza Mamrota wynikiem 3:3 z zespołem Stali Rzeszów. Polonia Warszawa zaś w poprzedniej serii gier okazała się lepsza od Górnika Łęczna, choć to rywale jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Remisem 0:0 zakończyła się z kolei potyczka przeciwko Arce Gdynia. Czarne Koszule jednak także w środku tygodnia rozgrywały swój mecz w Pucharze Polski, tam przegrały one z Puszczą Niepołomice.

Mecze drużyny Miedź Legnica ŁKS Łódź 0 Miedź Legnica 1 Miedź Legnica 3 Stal Rzeszów 3 Wisła Kraków 1 Miedź Legnica 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Miedź Legnica 1 Miedź Legnica 4 Pogoń Siedlce 1 Mecze drużyny Polonia Warszawa Polonia Warszawa 1 Puszcza Niepołomice 1 (2) Polonia Warszawa 2 Górnik Łęczna 1 Arka Gdynia 0 Polonia Warszawa 0 Polonia Warszawa 1 Stal Rzeszów 0

Bezpośrednie mecze Miedzi oraz Polonii

W pierwszym meczu tego sezonu lepsza okazała się drużyna Miedzi Legnica, która w stolicy pokonała Polonię 1:0. W poprzednim sezonie starcia tych drużyn również kończyły się wynikiem korzystnym dla legniczan, którzy u siebie pokonali Polonię 2:1, a na wyjeździe 4:3. Poprzednie mecze tych drużyn to już bardzo dalekie czasy, bowiem rok 2012 i starcie w Pucharze Polski.

Miedź Legnica – Polonia Warszawa: przewidywane składy

Miedź: Wrąbel – Kostka, Kovacević, Kwiecień, Grudzinski – Kaczmarski, Letniowski, Hartherz, Antonik – Mioc, Walczak

Polonia: Kuchta – Olszewski, Cisse, Grudniewski, Durmus – Poczobut – Vega, Auzmendi, Vasin, Młyński – Śpiewak

Kursy bukmacherów

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest Miedź Legnica. Kurs na zwycięstwo tego zespołu to 1.62. Z kolei remis wyceniany jest na 3.85. Na zwycięstwo ekipy Polonii Warszawa zagramy aż za 4.70.

Wynik Operator Kurs Miedź Legnica 1.62 Remis 3.85 Polonia Warszawa 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2025 15:51 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Miedź Legnica R P W R R W ? 57.3 % Remis 23.5 % Polonia Warszawa P W W R W P ? 19.3 %

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.