To ma być nowy trener Odry Opole. Zastąpi zwolnionego Skrobacza

16:02, 3. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  FootballScout / X

Jakub Dziółka, były trener m.in. ŁKS-u Łódź, ma zastąpić zwolnionego w poniedziałek Jarosława Skrobacza na stanowisku trenera Odry Opole. Informacje w tej sprawie przekazał FootballScout na platformie X.

Jarosław Skrobacz
PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Były asystent w Rakowie ma zostać nowym trenerem Odry Opole

Rozgrywki Betclic 1. ligi w tym sezonie są niezwykle wyrównane i wiele wskazuje na to, że do końca toczyć się będzie walka o awans do PKO Ekstraklasy. To właśnie ona naturalnie wzbudza większą ciekawość kibiców, szczególnie tych, którzy z doskoku śledzą tę ligę. Jednak równie ciekawa może być walka o utrzymanie, bowiem w grze jest przynajmniej kilka bardzo znanych ekip.

Obok GKS-u Tychy, Stali Mielec, Górnika Łęczna, a także Znicza Pruszków o ligowy byt walczyć może także dość niespodziewanie Odra Opole. Ostatnie mecze zespołu były słabe i przegrane, dlatego też zdecydowano się zwolnić Jarosława Skrobacza, który zwiódł pokładane w nim nadzieję. Warto przypomnieć, że aspiracją klubu było powalczenie o baraże. Niemniej 26 punktów daje co prawda 9 oczek przewagi nad strefą spadkową, ale nie takie historie widział futbol.

Kto więc zastąpi Jarosława Skrobacza? Według informacji przekazanych przez użytkownika FootballScout na platformie X (dawniej Twitter), nowym trener Odry Opole zostać ma Jakub Dziółka. 45-latek znany jest z pracy m.in. w ŁKS-ie Łódź oraz Skrze Częstochowa. W czasie swojej kariery był także w sztabie Dawida Szwargi w Rakowie Częstochowa.

